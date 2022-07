DIRECT. Tour de France 2022 : vers un sprint massif ? L'étape du jour en direct

TOUR DE FRANCE. Malgré quelques difficultés tout au long de cette 13e étape du Tour de France, un sprint massif est envisageable. Suivez la course en live.

16:06 - Ewan alerté par le commissaire Après être reparti, Caleb Ewan a profité des voitures devant lui pour s'abriter du vent avant d'être réprimandé. L'Australien a une minute de retard sur le reste du peloton. 15:59 - Chute de Caleb Ewan Alors que le peloton roulait à vive allure, le sprinteur de la formation Caleb Ewan est tombé lors d'un virage à gauche après avoir pris la roue arrière d'un de ses coéquipiers. Touché au genou gauche, l'Australien a mis du temps à remonter sur son vélo avant de repartir. 15:53 - L'écart grimpe pour l'échappée L'échappée a repris de l'avance sur le peloton. L'écart entre les deux groupes est maintenant de 2'26'' à 73 kilomètres de l'arrivée de la 13e étape du Tour de France 2022. 15:49 - De nouvelles cassures dans le peloton Sur une longue ligne droite assez étroite, le peloton est scindé en trois groupes et les distancés devront faire un bel effort pour revenir à l'approche de la dernière ascension de la 13e étape du Tour de France 2022, la Côte de Saint-Romain-en-Gal. 15:44 - Deux formations se relaient en tête du peloton L'Alpecin-Deceuninck et la Lotto-Soudal se partagent les relais en tête du peloton. 58% du temps passé en tête pour la formation de Jasper Philipsen alors que les coéquipiers de Caleb Ewan a passé le reste du temps en tête. 15:35 - Pedersen remporte le sprint intermédiaire Dans l'échappée, le sprint intermédiaire de la Côte-Saint-André n'a pas été disputé. Mads Pedersen a franchi la ligne devant Filippo Ganna et Hugo Houle. 15:31 - Jakobsen fait son retour Distancé dans les derniers kilomètres, Fabio Jakobsen est de retour dans le peloton avant le sprint intermédiaire de la Côte-Saint-André. 15:26 - Le sprint intermédiaire dans quelques kilomètres Seul sprint intermédiaire de la 13e étape du Tour de France 2022, le sprint de la Côte-Saint-André va avoir lieu d'ici quelques kilomètres. 15:24 - Jakobsen distancé Diminué, Fabio Jakobsen est en difficulté sur cette 13e étape du Tour de France 2022. Le sprinteur de l'équipe Quick-Step - Alpha Vinyl a été lâché par le peloton. 15:19 - L'écart fond Alors que les sept hommes de tête avaient plus de 2 minutes d'avance dans le Col de Parménie, le peloton a accentué son effort sous l'impulsion de la formation Lotto-Soudal pour faire baisser l'écart à 1'40''. 15:18 - 100 kilomètres avant l'arrivée de la 13e étape du Tour de France Les 158 coureurs encore en lice sont à 100 kilomètres de l'arrivée de la 13e étape du Tour de France 2022 à Saint-Etienne. 15:14 - Cassure dans le peloton ! Alors que le vent a tourné, certains coureurs du peloton ont été distancés comme le Français de la formation Cofidis, Victor Lafay. 15:11 - L'écart se stabilise L'écart entre les sept hommes de tête et le peloton se stabilise après le Col de Parménie. 2'20'' d'avance pour l'échappée. 15:04 - Pedersen en tête du Col de Parménie Au sommet du Col de Parménie, Mads Pedersen (5 points) est passé le premier devant Stefan Kung (3 points) et Filippo Ganna (2 points). Quinn Simmons récolte 1 point. 14:57 - L'écart grimpe pour l'échappée Dans le col de Parménie, l'échappée creuse l'écart sur le peloton. Les sept hommes de tête ont désormais 2'08'' d'avance. 14:48 - Début du Col de Parménie Les sept hommes de tête viennent de débuter la deuxième ascension de la journée au Col de Parménie. 14:41 - Le col de Parménie au programme de la 13e étape Dans moins de dix kilomètres, les coureurs vont affronter la deuxième ascension de la journée avec le Col de Parménie (5,1 kilomètres à 6,6%). 14:38 - Jorgenson de retour Après avoir changé de roue arrière, Matteo Jorgenson est de retour dans le groupe de tête qui a 1'52'' d'avance sur le peloton. 14:32 - Jorgenson change de roue Après avoir changé de roue arrière, Matteo Jorgenson accuse 22'' secondes de retard sur les six coureurs de tête. 14:31 - Une première heure de course très rapide Dans une première heure de course, les coureurs ont parcouru 51,6 kilomètres. 14:24 - La composition de l'échappée Depuis la jonction, sept coureurs occupent la tête de la 13e étape du Tour de France 2022 ce vendredi 15 juillet : M. Jorgenson (Movistar), H. Houle (Israel - Premier Tech), S. Kung (Groupama-FDJ), F. Wright (Bahrain Victorious), Q. Simmons (Trek-Segafredo), F. Ganna (Ineos Grenadiers) et M. Pedersen (Trek-Segafredo). 14:18 - La jonction est faite Le regroupement en tête de la course vient de s'effectuer. Sept coureurs composent désormais l'échappée. Ils ont 56'' secondes d'avance sur le peloton. 14:15 - Quatre nouveaux poursuivants Si Filippo Ganna, Matteo Jorgenson et Stefan Kung occupent toujours la tête de la 13e étape du Tour de France 2022, quatre nouveaux coureurs sont sortis du peloton : H. Houle (Israel - Premier Tech), F. Wright (Bahrain Victorious), Q. Simmons (Trek-Segafredo) et M. Pedersen (Trek-Segafredo). 14:09 - Les poursuivants repris Les dix-neuf coureurs intercalés entre l'échappée et le peloton viennent d'être repris à l'instant. Le trio de tête a 21'' secondes d'avance sur les 155 autres coureurs. 14:06 - Le groupe d'intercalés Voici le groupe de coureurs intercalés derrière le trio de tête Ganna - Jorgenson - Kung : D. Caruso (Bahrain Victorious), P. Konrad (Bora-Hansgrohe), N. Schultz (BikeExchange - Jayco), B. Mollema (Trek-Segafredo), A. Leknessund (Team DSM), H. Houle (Israel - Premier Tech), C. Hamilton (Team DSM), E. Boasson Hagen (TotalEnergies), A. Bettiol (EF Education - Easy Post), M. Soler (UAE Team Emirates), N. Politt (Bora-Hansgrohe), F. Wright (Bahrain Victorious), P. Périchon (Cofidis), M. Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), K. Neilands (Israel - Premier Tech), A. Kron (Lotto-Soudal), M. Pedersen (Trek-Segafredo), L. Mozzato (B&B Hotels) et M. Honore (Quick-Step Alpha Vinyl).

Jusqu'à la 21e et toute dernière étape du Tour de France prévue sur les Champs Elysées à Paris, retrouvez l'ensemble du classement général de la Grande Boucle après chaque étape, avec les coureurs et tous les écarts :

Jusqu'à la dernière étape du Tour de France prévue le 24 juillet sur les Champs Elysées à Paris, découvrez chaque soir le classement de la dernière journée, avec le vainqueur et l'intégralité des écarts sur la ligne d'arrivée.

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'a pas eu lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022. C'est à cette date que le peloton arrivera comme à l'accoutumée sur les Champs-Elysées.

Dévoilé en octobre dernier par le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, le tracé de cette 109e édition est particulièrement exigeant avec quelques occasions seulement pour les sprinteurs de briller durant les 21 étapes prévues. En revanche, les baroudeurs, puncheurs et grimpeurs sont à la fête avec plusieurs belles étapes pour s'illustrer comme une étape de pavés, la Planche des Belles Filles et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Les Pyrénées sont également à la fête avant que ce Tour de France 2022 ne se termine avec un contre la montre à Rocamadour. Voici la carte avec le tracé exact de cette 109e édition du Tour de France cycliste, qui, pour cette édition, met de côté la totalité de l'Ouest du Pays, mais également le Sud-Est. En revanche, l'Est, le Centre et le Sud Ouest sont présents pour cette édition 2022 du Tour de France.

Voici la liste des étapes de ce Tour de France 2022 de cyclisme, qui relie Copenhague à Paris. Le peloton a été invité cette année à parcourir le Danemark pour les trois premières étapes, avant un transfert dans le nord de la France (Dunkerque, Calais, Lille), avec quelques dizaines de kilomètres de pavés. Après un détour par la Belgique, la première grosse difficulté a été programmée avec La Super Planche des Belles Filles, suivie d'une série d'étapes de montagne débordant sur la Suisse, avec notamment une arrivée à l'Alpe d'Huez le 14 juillet. Le parcours du Tour a été tracé ensuite vers l'Isère, la Loire et Saint-Etienne, puis vers l'ouest, avec une étape à Carcassonne avant de pénétrer dans les Pyrénées pour la bataille finale. Un dernier crochet par Rocamadour précède la dernière étape entre la Défense et les Champs-Elysées :