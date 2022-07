DIRECT. Tour de France 2022 : Primoz Roglic abandonne, suivez la 15e étape entre Rodez et Carcassonne

Lourde perte, ce dimanche 17 juillet 2022, pour le maillot jaune Jonas Vingegaard. Souffrant après de nombreuses chutes, son partenaire Primoz Roglic est non-partant à Rodez. Le grimpeur slovène préfère soigner ses blessures au dos et se concentrer sur sa fin de saison : "J'arrête là pour permettre à mes blessures de guérir. Je suis fier de ma participation au classement général et j'ai confiance en mon équipe pour concrétiser nos ambitions pour le maillot jaune et le maillot vert." Il ne pourra donc pas soutenir le leader de la Jumbo Visma dans les Pyrénées. Cet abandon rebat un peu les cartes dans la course au classement général, et notamment pour Tadej Pogacar, le dauphin de Jonas Vingegaard.

???????? #TDF2022



Primoz about his #DNS in stage 15 @LeTour



“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO