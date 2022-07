Tour de France 2022 : Vingegaard au sommet, le classement général complet

TOUR DE FRANCE. Agé de 25 ans, le Danois Jonas Vingegaard s'est adjugé son tout premier Tour de France à l'issue de la 21e et dernière étape ce dimanche 24 juillet.

Il était submergé par l'émotion lors de la présentation du Tour de France 2022 chez lui au Danemark. Trois semaines plus tard, le Danois Jonas Vingegaard remporte la plus belle victoire de sa carrière en s'adjugeant la 109e édition du Tour de France. Dans l'ombre de Tadej Pogacar pendant la première semaine, le coureur de la Jumbo a profité de la défaillance du Slovène avant d'affirmer sa supériorité lors des deux dernières. "Il ne peut plus rien se passer, j'ai vraiment gagné le Tour. C'est juste incroyable. Plus personne ne peut me l'enlever. J'ai toujours eu le sentiment que je pouvais me battre pour la victoire. Et quand ça s'est précisé, je me suis aussi toujours dit qu'il pouvait se passer quelque chose qui m'empêche d'y arriver. Cette fois-ci, c'est fait" a lancé Jonas Vingegaard après la 21e étape remportée au sprint par Jasper Philipsen.

De son côté, Tadej Pogacar a déjà donné rendez-vous au Danois l'année prochaine. Double vainqueur du Tour, le coureur d'UAE Emirates veut récupérer son bien rapidement. "Ça a été un Tour de France très excitant pour moi. C'est encore incroyable d'être ici, même si je ne suis pas tout en haut du podium. Si je n'avais pas déjà gagné avant, ce serait le plus beau jour de ma vie. Ça ne fait pas une grande différence, cela signifie juste que je serai encore plus motivé l'année prochaine. Mais je savoure l'esprit de ce sport, comme je l'ai toujours fait, et je pense qu'on a de belles année devant nous pour des duels avec Jonas (Vingegaard)".

Après 21 étapes et de nombreuses batailles pour les échappées, les victoires d'étapes et le classement général, voici le classement général définitif de ce Tour de France 2022 avec la belle victoire de Jonas Vingegaard devant Tadej Pogacar et Geraint Thomas. Quatrième, David Gaudu est le meilleur français de ce Tour et signe le meilleur résultat de sa carrière.

Quel est le classement de l'étape du jour du Tour de France ?

La 21e et dernière étape de ce Tour de France 2022 qui partait de Paris La Défense Arena jusqu'aux Champs Elysées a été remportée par le sprinteur belge de la formation Alpecin Jasper Philipsen.