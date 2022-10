Carte du Tour de France 2023 : c'est plutôt original ! Découvrez les étapes

La carte du Tour de France 2023 est dévoilée ce jeudi 27 octobre 2022. Le Sud Ouest sera à l'honneur de ce nouveau parcours avec un départ donné depuis le pays basque et du lourd dans les Pyrénées notamment dès les premières étapes du Tour...

La carte du Tour de France 2023 sera connue ce jeudi 27 octobre, avec la présentation du parcours de la 110e Grande Boucle, à partir de 11h30. Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme a déjà promis un parcours inédit pour la compétition qui se déroulera du 1er au 23 juillet prochain. Et les médias partenaires (France Télévisions, France Bleu et Le Parisien) ont d'ores et déjà dévoilé une bonne partie de cette carte tant attendue. Premier temps fort et première originalité : le départ sera donné depuis le Pays Basque espagnol, avec une première étape à Bilbao le 1er juillet. Une boucle de 185 km et de 3 300 mètres de dénivelé dans des paysages idylliques, le long de la mer Cantarique, et un double passage à Guernica pour l'histoire. C'est déjà la deuxième fois que le Tour s'élance du Pays Basque, San Sebastian ayant déjà été choisi par le passé pour le Grand Départ.

Découvrez la carte et les étapes du tour de France :

Un raccourci vers les Alpes par le Massif Central

Les étapes suivantes feront passer le peloton par le nord de l'Espagne, notamment San Sebastian, avant une arrivée à Bayonne le 3 juillet. Dax et Pau seront les destinations suivantes avec, déjà, les premières difficultés dans les Pyrénées. Le Tour de France mettra ensuite le cap vers le Massif Central pour couper au plus court ou presque vers les Alpes. Au programme : une étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux notamment puis une autre reliant Libourne à Limoges, première des quatre étapes à honorer le Limousin et l'Auvergne. L'ascension du Puy de Dôme devrait être un des temps forts de ce Tour de France 2023, le dimanche 9 juillet. Un passage par le parc à thèmes Vulcania est aussi prévu le lendemain, ou après un jour de repos, puis par Issoire, Clermont, Moulins...

Les Alpes figurent bien sur la carte du Tour 2023, avec une arrivée à Roanne le jeudi 13 juillet, puis un passage dans le Beaujolais, avant le Grand Colombier le 14 juillet, suivi d'Annemasse et Morzine et plusieurs autres ascensions mythiques avant Courchevel aux alentours du 20 juillet. Le peloton achèvera cette boucle en remontant par la Bresse jusqu'à Belfort, avant un transfert en région parisienne pour la dernière étape le 23 juillet.

Dernière originalité de cette carte : pour la seconde année consécutive, le Tour de France fait totalement l'impasse sur le Grand Ouest, pourtant terre de cyclisme. Le nord de la France est lui aussi le grand oublié de la Grand boucle 2023.