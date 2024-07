DIRECT. Tour de France 2024 : Girmay enlève la 3e étape, Carapaz en jaune, le classement

17:19 - L'émotion de Girmay

Je voudrais remercier mes coéquipiers tout d'abord (il s'arrête). Depuis que j'ai commencé le vélo, je n'avais jamais rêvé de faire partie du Tour de France. Je ne peux pas y croire. Pour moi, c'est incroyable. Je veux remercier tous les Érythréens et les Africains, nous devons être fiers ! Maintenant, nous faisons vraiment partie de la plus grande course. C'est notre moment, notre heure."