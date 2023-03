Tour de France 2024 : les deux dernières étapes dévoilées, parcours et dates

Le Tour de France 2024 arrivera à Nice et se terminera en apothéose avec une étape de montagne et un contre la montre.

Après 110 éditions conclues à Paris avec très souvent une étape assez ennuyante promise aux sprinteurs, ce Tour de France 2024 propose un vent de nouveauté avec un contre la montre le 21 juillet dans Nice et une dernière étape de montagne la veille. La 20 e étape ressemblera à une étape de Paris-Nice avec l'arrivée au sommet du col de la Couillole. Dans le détail, l'étape s'élancera de Nice et verra s'enchaîner quatre ascensions : le col de Braus (10 km à 6,6 %), le col de Turini (20,7 km à 5,7 %), le col de la Colmiane (7,5 km à 7,1 %) puis le col de la Couillole (15,7 km à 7,1 %), le tout en " seulement " 132 km. De quoi bousculer le classement général à 24h de l'arrivée.

© Tour de France

Le lendemain, pas de petite balade sur la Promenade des Anglais. Pour les plus nostalgiques, ce sera la première fois que le Tour se termine sur un chrono depuis le dénouement de 1989 où le Français Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes, plus faible écart de l'histoire, face à l'Américain Greg Lemond. L'étape se déroulera entre Monaco et Nice, un parcours long de 35 kilomètres avec plusieurs ascensions comme la Turbie (8,1 km à 5,6 %) puis une portion du col d'Eze (1,6 km à 8,1 %) avant la longue redescente vers la promenade des Anglais à Nice.

© Tour de France

Nous sommes tous hyper heureux que les Jeux Olympiques aient lieu en France et à Paris. C'est formidable pour tout le monde, le sport français et au-delà. Mais c'était complètement impossible de terminer le Tour à Paris (*), les forces de police et de gendarmerie auront suffisamment de travail pour ne pas en rajouter. Il y a une forme d'évidence, de bon sens. La Côte d'Azur nous offrira un cadre d'exception d'un point de vue esthétique, le lieu le plus connu par les étrangers en France après Paris. Partant de Nice et de sa métropole, on va utiliser ce terrain complètement différent pendant tout le week-end, ça va nous permettre de proposer un feu d'artifice final qui sera formidable" avait expliqué Christian Prudhomme à l'Equipe.

Quelle date pour le Tour de France 2024 ?

Le Tour de France 2024 se déroulera du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet 2024.

Quelle ville de départ pour le Tour de France 2024 ?

Pour cette édition si particulière, le Tour de France partira d'Italie pour la première fois de son histoire. Le Tour est parti de tous les pays limitrophes de la France. Il est même parti six fois des Pays-Bas qui n'ont pas de frontière commune avec la France. Mais il n'est encore jamais parti d'Italie. Il y a une sorte d'incongruité qui va disparaître", a commenté Christian Prudhomme en décembre 2022. Au total, il y aura trois étapes en Italie pour lancer l'édition 2024. La première étape se déroulera le 29 juin et reliera Florence à Rimini. C'est "une étape de moyenne montagne voire de montagne avec un dénivelé positif de 3700 mètres", selon Christian Prudhomme.

La deuxième, taillée pour les puncheurs, partira de Cesenatico et se terminera sur un circuit final à Bologne en passant par Imola où Julian Alaphilippe a remporté son premier titre de champion du monde en 2020. Enfin, la troisième, promise aux sprinteurs, ira de Plaisance à Turin. La quatrième étape devrait, elle aussi, prendre son envol en Italie pour arriver ensuite sur le territoire français.