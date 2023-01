Christophe Moreau : en détention pour violences conjugales ? Ce que l'on sait

Selon un média suisse, l'ancien champion de France de cyclisme Christophe Moreau est en détention provisoire.

Il était l'une des anciennes stars du peloton entre les années 1990 et 2000. Christophe Moreau, ancien champion de France de cyclisme sur route en 2007 et 4e du Tour de France 2000, serait actuellement en détention provisoire du côté de la Suisse selon le média Blick. Selon les informations de nos confrères, l'ancien cycliste serait détenu pour de possibles violences conjugales et menaces de mort sur Emilie Moreau, députée du canton du Jura, et ses deux filles.

Après sa retraite sportive, le Français a décidé de quitter la France pour venir vivre en Suisse. Il obtiendra la nationalité du pays en 2015 et se sent "plus Suisse et Jurassien que Français". "Au début je voulais optimiser mon imposition mais aujourd'hui c'est un choix de vie, un choix familiale, mais bien sûr on paye moins d'impôt, et ça compte" avait-il expliqué à l'époque pour France Bleu.

Après une longue carrière et quelques victoires marquantes comme le titre de champion de France et la victoire du classement général au Dauphiné Libéré en 2007, Christophe Moreau avait finalement pris sa retraite en 2010 après une ultime saison sous les couleurs de la Caisse d'Epargne. Désormais, l'ancien coureur est manager général au sein de l'équipe Philippe Wagner Cycling qui fête sa 2e année d'existence et qui vise le top 5 français des équipes évoluant au niveau National 1.