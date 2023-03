Les premières images de la série Netflix sur le Tour de France

À l'occasion du Mobile World Congress, Netflix a dévoilé des premières images de la mini série sur le Tour de France.

Un Drive to Survive sur le Tour de France, voila la promesse de la plateforme de streaming Netflix lors de l'annonce de la création de la mini série documentaire en 2022. À l'occasion du Mobile World Congress mardi 28 février, les premières images ont été dévoilées. On y découvre notamment Marc Madiot, manager de l'équipe française Groupama FDJ.

Le but de la série qui devrait sortir juste avant le Tour de France 2023 est de promouvoir le cyclisme et de rendre accessible les coulisses du peloton. Huit formations ont donné leur accord : AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, Bora-Hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma, Groupama FDJ et Quick-Step Alpha Vinyl. Si l'équipe vainqueur du Tour de France est présente, il n'y aura pas celle de Tadej Pogacar, UAE Emirate. "Beaucoup d'équipes participent parce qu'elles doivent être mises en avant, elles doivent être reconnaissables, a récemment expliqué Andrea Agostini, directeur des opérations chez UAE, auprès du site VeloNews. Ce n'est pas un problème pour nous. Si nous pouvons à nouveau concourir pour la victoire sur le Tour, nous n'aurons pas besoin de tout cela. Bien sûr, nous n'avons rien à cacher, mais il est extrêmement important de trouver un certain équilibre au sein d'une équipe" a justifié l'équipe.