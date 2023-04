Christophe Laporte : peut-il gagner le Tour des Flandres ?

Ses récentes victoires sur Gand-Wevelgem et A travers la Flandre font du Français Christophe Laporte l'un des outsiders pour le Tour de Flandres qui aura lieu dimanche 2 avril.

Contre toute attente, Christophe Laporte s'est positionné en tant que l'un des gros outsiders pour le Tour des Flandres qui aura lieu le dimanche 2 avril. Le Français a été assez sensationnel sur les routes de Flandres ces dernières semaines. Cette année, le Varois s'est déjà imposé à deux reprises. Le 26 mars, le coureur de la Jumbo-Visma l'a emporté à Gand-Wevelgem devant son coéquipier Wout Van Aert. Mieux encore, il est allé chercher une deuxième victoire en solitaire sur A travers la Flandre le 29 mars. "C'est dur de réaliser, mais j'ai fait des sacrifices pour ça". C'est la première fois depuis 2008 et Sylvain Chavanel qu'un Français s'impose sur les routes flandriennes.

En tout cas le coureur de 30 ans est impatient d'en découdre et il considère le Tour des Flandres comme étant l'une des plus belles courses de la saison". Aucun français ne s'y est imposé depuis 31 ans. La dernière victoire tricolore remonte à l'époque de Jacky Durand. Un peu plus tard il y a Paris-Roubaix qui "peut mieux me correspondre", a témoigné après la course A travers la Flandre Christophe Laporte qui sera au départ le 9 avril 2023. Ses performances attirent de plus les regards tels que l'ancien coureur Tom Boonen, membre de la Quick-Step qui garde donc un œil sur le Français car son contrat avec la Jumbo-Visma se termine en 2023.

Christophe Laporte est né le 11 décembre 1992 à la Seyne-sur-Mer dans le Var. Avant d'arpenter les routes du monde entier, le Français a d'abord fait du VTT. C'est seulement après qu'il a décidé de se mettre au vélo de route. Un choix qui s'est avéré payant. Le coureur est devenu champion régional de Côte d'Azur à 19 ans. En 2013 il est parvenu à prendre la médaille d'argent aux Jeux méditerranéens. Repéré par les équipes professionnelles pour ses performances, il débute officiellement sa carrière de coureur avec Cofidis en 2014. Sur le circuit cycliste, il s'est illustré en remportant par exemple une étape du Tour du Luxembourg en 2018 ou du Paris-Nice en 2022. Il est également parvenu à devenir vice-champion du monde sur route en 2022.

Professionnel depuis 2014, Christophe Laporte a d'abord concouru avec l'équipe Cofidis (2014-2021). Il est aujourd'hui un membre de la formation néerlandaise, la Jumbo Visma (depuis 2022).

Christophe Laporte a vécu trois belles semaines durant le Tour de France 2022. Son équipe la Jumbo Visma a été très dominatrice et a remporté le maillot jaune 2022 (Jonas Vingegaard) et le maillot vert (Wout Van Aert). Des soupçons de dopage se sont ensuivis autour de l'équipe néerlandaise. Une situation que le Français a regretté en juillet 2022. "Je sais bien que certains ne croient pas à nos performances. Le cyclisme a dû mal à laver son image, c'est malheureux", a-t-il déploré.

Christophe Laporte n'a évidemment pas le profil d'un grimpeur avec ses 76kg. En montagne son poids peut rapidement devenir un handicap.

Christophe Laporte est dans légèrement au-dessus de la moyenne du peloton au niveau de taille. Il mesure 1m89.

Le salaire des 20 coureurs les plus riches du peloton dépasseraient d'après Today Cycling 1 million d'euros. Le salaire de Christophe Laporte devait être assez proche de 1 million d'euros.

La compagne de Christophe Laporte est Marion Sainglin. Ensemble ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Mario.