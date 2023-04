"Tout le monde doit justifier son salaire" : Patrick Lefevere encore très virulent envers Julian Alaphilippe, des critiques justifiées ?

Déjà critique en début de saison, le manager de la Soudal Quick Step a été encore très virulent à l'encontre du Français.

En France, Julian Alaphilippe est une idole pour de nombreux jeunes cyclistes et le public de façon générale grâce à ses performances et son attitude sur le vélo. Double champion du monde, vainqueur d'étapes sur le Tour de France et porteur du Maillot Jaune à plusieurs reprises, le Français est également triple vainqueur de la Flèche Wallonne, vainqueur de Milan San Remo etc... Mais depuis deux ans, le coureur est touché par la malchance. Gravement blessé l'année dernière après une violente chute sur Liège Bastogne Liège, Julian Alaphilippe tarde à retrouver son niveau et son début de saison 2023 en est une nouvelle fois le parfait exemple, même si la malchance le touche encore avec une chute sur le Tour des Flandres et une blessure au genou qui l'éloigne des routes.

Mais pour son manager Patrick Lefevere, s'il y a effectivement une part de malchance "je ne dois pas cacher que mentalement pour lui c'est difficile de chaque fois remonter, s'entraîner, retrouver le moral" , Julian Alaphilippe n'est plus vraiment au niveau et à part son double titre de champion du monde, il ne semble pas apporter grand chose à l'équipe. Au contraire, le Belge met une nouvelle fois l'accent sur le salaire élevé de "champion" que touche Julian Alaphilippe et qui n'est plus forcément justifié comme il a expliqué au micro de RMC Sport lundi 17 avril. "J'ai appris une très belle expression en français : "dans la vie tout le monde doit justifier son salaire". Le salaire il l'a pour trois saisons jusqu'en 2024. On peut dire heureusement qu'il est devenu deux fois champion du monde. A part ça il a gagné la première étape du Tour et le maillot jaune. Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça, mais pas moi."

Une relation tendue ?

Toujours au cours de cette longue interview, Patrick Lefevere parle d'une relation professionnelle, sans plus, même si le manager admet qu'on ne peut qu'aimer Julian Alaphilippe. "Je suis PDG (...) Si avec tout ce monde, je dois encore embrasser les coureurs personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. De temps en temps je lui parle, comme en octobre sur le camp d'entrainement, avant ou après une course, mais pas de façon journalière. Je l'aime bien, comme tout le monde. Comment tu ne peux pas aimer Julian ? Mais je dois être réaliste il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats."