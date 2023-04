"Un gain de temps total entre dix et vingt secondes" : Pogacar a-t-il été aidé par la direction de course sur l'Amstel Gold Race ?

Vainqueur en solitaire de l'Amstel Gold Race dimanche 16 avril, Tadej Pogacar a peut être bénéficié d'un coup de pouce de la direction de course.

On ne va pas se mentir, Tadej Pogacar écrase tout depuis le début de la saison et sa nouvelle victoire dimanche 16 avril sur l'Amstel Gold Race l'a encore prouvé. Pourtant, le double vainqueur du Tour de France est au coeur d'une polémique. Sur les images du direct on aperçoit le coureur d'UAE Emirates très proche de la voiture du directeur de course de l'Amstel, profitant probablement d'une aspiration. S'il n'a sans doute pas eu besoin de cela pour pour s'imposer, le gain de temps serait non négligeable selon Bert Blocken, professeur de physique et spécialiste de l'aérodynamique, interrogé par le média belge knack.be.

"Rouler dans l'aspiration 2 mètres derrière une voiture réduit la résistance à l'air de 65 % et peut faire gagner 36 secondes par kilomètre. [...] Pogi n'est pas resté aussi longtemps aussi près de la voiture. Cependant... Cela a eu un gros impact. Dans le final, il a pu rouler tout près derrière la voiture du directeur de course et une moto (d'un photographe de presse, ndlr) pendant au moins deux minutes, avec une distance variant entre dix et quarante mètres. J'estime le gain de temps total entre dix et vingt secondes. "

Comme l'analyse L'Equipe, si on regarde les images du direct et les différents écarts affichés, on constate 23 secondes d'écart à 9,7 km de la ligne et 31 secondes, au pied de la dernière bosse, le Bemeleberg, à 7,2 km de l'arrivée, juste après l'épisode de la voiture alors que Healy semblait être plus rapide selon les données de Stavia.

Les justifications du directeur de course

"J'ai entendu les critiques" a expliqué Leo van Vliet dimanche soir sur le podcast In Hel Wiel. Nous roulions derrière Pogacar et à un moment Healy s'est rapproché, donc nous avons dû passer devant. Je connais le parcours, c'est de plus en plus étroit. Quand nous avons doublé [Pogacar], nous devions rester prudents car la route n'était pas très large. Si quelqu'un prend une photo et qu'une voiture roule sur lui... Qu'est-ce que je suis censé faire ?