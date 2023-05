Le plus fort de tous

C'est le quatrième coureur le plus titré sur le Tour d'Italie et c'est le plus couronné des français sur le Giro. Bernard Hinault détient dans son palmarès 3 Giro (1980, 1982 et 1985) et six victoires d'étapes individuelles en Italie dont trois en contre-la-montre.



Vainqueur de 10 grands Tours, Bernard Hinault a dominé et malmené ses adversaires. Epaulé par ses coéquipiers, le champion a même apporté la victoire à son équipe Renault Elf-Gitane sur le Giro en 1982, la première pour une formation tricolore sur le Giro. L'empreinte qu'il a laissé sur le circuit subsiste encore aujourd'hui sur toutes les routes d'Europe et l'Italie n'y a pas échappée.