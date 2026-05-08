Pinot, Paret-Peintre... Les Français vainqueurs d'une étape sur le Giro

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SIPA shutterstock41288988 000030 © Williams/SWpix.com//SIPA (publiée le 17/04/2026)

Membre de l'échappée, Nicolas Prodhomme (Decathlon-AG2R) a remporté la 19e étape du Giro après un numéro en solitaire.

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Valentin Lefevre