Pinot, Magnier, Paret-Peintre... Les Français vainqueurs d'une étape sur le Giro

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SIPA shutterstock41378433 000010 © Zac Williams/SWpix.com/Shutterstock/SIPA (publiée le 08/05/2026)
Le Français a remporté sa première grande victoire sur un grand Tour sur le Giro en prenant le maillot rose de leader sur la 1ère étape du Tour d'Italie 2026.
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La Rédaction