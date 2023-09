Le coureur de la Jumbo Visma Nathan Van Hooydonck victime d'une crise cardiaque, quel est son état de santé ?

Le coureur belge Nathan Van Hooydonck a provoqué un accident de la route ce mardi 12 septembre après avoir eu une crise cardiaque.

Terrible drame sur la route. Le coureur cycliste belge Nathan Van Hooydonck, membre de l'équipe Jumbo Visma de Jonas Vingegaard ou encore Primoz Roglic, serait dans un état critique ce mardi 12 septembre. Selon les médias flamands HLN et Sporza, le cycliste aurait été victime d'un accident de la route. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule après s'être senti mal. Selon les premiers éléments de l'enquête, la police locale suspecte une crise cardiaque du cycliste.

D'après les médias, le coureur a été transporté à l'hôpital après avoir été réanimé sur place. Il était en compagnie de sa femme enceinte au moment des faits. S'il est le seul blessé de l'accident et qu'il se trouve à l'heure actuelle dans un état critique, sa voiture aurait traversé le carrefour et en aurait percuté cinq autres véhicules dans sa course. Un miracle donc qu'il soit le seul blessé...

Fidèle coéquipier de Wout van Aert

Présent il y a quelques semaines aux Mondiaux de cyclisme à Glasgow, le coureur de la Jumbo Visma est un fidèle lieutenant de Wout van Aert. Il a notamment aidé l'ancien champion de Belgique a remporté le Tour de Grande Bretagne et était également présent auprès de Jonas Vingegaard lors des deux derniers Tour de France.