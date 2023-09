Championnats d'Europe de cyclisme 2023 : Laporte en patron ! Résumé et résultats

Christophe Laporte a résisté aux autres favoris pour s'offrir le maillot étoilé de champion d'Europe, comme Bredewold chez les femmes. Résumé complet des championnats.

Après les triplés de la Vuelta, nouveau triplé de la Jumbo Visma sur la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme. Mais cette fois, Christophe Laporte, Wout Van Aert et Olav Kooij étaient bien adversaires puisqu'ils couraient pour leur pays : respectivement la France, la Belgique et les Pays-Bas. Les leaders des trois équipes favorites n'ont pas raté le rendez-vous. Un groupe de 10 coureurs s'est extrait à plus de 20 kilomètres de l'arrivée, avec deux Français (Laporte et Dujardin), deux Belges (Van Aert et De Lie), deux Néerlandais (Kooij et Teunissen), deux Danois (Pedersen et Kron) mais aussi Degenkolb et Tiller. Christophe Laporte a attaqué au début du dernier tour de circuit, long de 12,7 kilomètres, et a résisté aux autres favoris, qui collaboraient pourtant bien pour ne jamais laisser le Français prendre plus de 15 secondes d'avance. Van Aert et Olav Kooij, les plus forts des poursuivants, sont revenus dans la roue de Laporte dans les derniers mètres de la bosse finale, mais n'ont pas réussi à le déborder. Christophe Laporte devient donc champion d'Europe devant Van Aert à nouveau second, comme aux championnats du monde.

Bredewold titrée comme Laporte

Chez les femmes, un scénario similaire a permis à la Néerlandaise Mischa Bredewold de l'emporter devant sa compatriote Lorena Wiebes. Profitant de la supériorité numérique des Pays-Bas dans le groupe de tête, Bredewold a attaqué à 10 kilomètres de l'arrivée et a résisté dans la montée finale, comme Laporte, pour devenir championne d'Europe. La Belge Lotte Kopecky finit troisième et peut nourrir des regrets, comme Van Aert chez les hommes.

Des courses contre-la-montre spectaculaires

Lors du contre-la-montre, c'est la Suissesse Marlen Reusser qui a remporté le titre pour la troisième fois de rang, en devançant Anna Henderson et Christina Schweinberger de plus de 40 secondes. La Française Audrey Cordon-Ragot finit quatrième. Chez les hommes, le très jeune Britannique Joshua Tarling a également donné une leçon à ses adversaires sur l'exercice chronométré. Il colle 42 secondes à Stefan Bissegger, deuxième, et 43 à Wout Van Aert. A 19 ans, Tarling est déjà champion d'Europe du contre-la-montre mais aussi champion de Grande-Bretagne et médaillé de bronze aux championnats du monde dans cette discipline. Malgré l'absence de médaille prévisible pour les Français sur les chronos individuels, les tricolores ont remporté le titre en relai mixte, devançant l'Italie de 4 secondes. Juliette Labous, Cédrine Kerbaol, Audrey Cordon-Ragot, Bruno Armirail, Rémi Cavagna, et Benjamin Thomas repartent donc avec une médaille d'or, en plus de celle de Laporte sur la course en ligne.

Le profil de la course en ligne :

© La Flamme Rouge, UCI

Chez les hommes comme chez les femmes, la course en ligne se disputera sur un circuit plat de 13,7 kilomètres avec comme seule difficulté le Col de Vam, long de seulement 600 mètres à 6% mais comportant une portion pavée à son sommet qui pourrait faire des différences. La route est étroite et très sinueuse sur le circuit et cela pourrait favoriser une course débridée, surtout si le vent s'en mêle. Surtout, l'arrivée sera jugée au sommet du Col de Vam, ce qui pourrait compliquer la tâche des purs sprinteurs.

Programme complet des championnats d'Europe de cyclisme :

Mercredi 20 septembre :

09 h 00 – 10 h 10 : CLM Femmes Juniors (20,6 km)

10 h 25 – 11 h 45 : CLM Hommes Juniors (20,6 km)

12 h 00 – 12 h 45 : CLM Femmes U23 (20,6 km)

13 h 05 – 14 h 10 : CLM Hommes U23 (20,6 km)

14 h 30 – 15 h 50 : CLM Femmes Élite (29,5 km)

16 h 15 – 17 h 45 : CLM Hommes Élite (29,5 km)

Jeudi 21 septembre :

12 h 45 – 14 h 25 : Relais mixte Juniors (38,4 km)

15 h 30 – 17 h 10 : Relais mixte Élite (38,4 km)

Vendredi 22 septembre :

9 h 30 – 12 h 45 : Course en ligne Hommes U23 (136,5 km)

14 h 30 – 17 h 10 : Course en ligne Femmes U23 (108 km)

Samedi 23 septembre :

9 h 00 – 11 h 45 : Course en ligne Hommes Juniors (111 km)

13 h 45 – 17 h 00 : Course en ligne Femmes Élite (131,3 km)

Dimanche 24 septembre

9 h 00 – 11 h 15 : Course en ligne Femmes Juniors (69 km)

12 h 15 – 17 h 00 : Course en ligne Hommes Élite (199,8 km)

Sur quelle chaîne regarder les championnats d'Europe de cyclisme ?

Les championnats d'Europe de cyclisme seront à suivre en direct sur Eurosport et La Chaîne L'Équipe.