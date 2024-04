Amstel Gold Race : un Français veut empêcher le sacre annoncé de van der Poel

Victorieux à la Flèche Brabançonne, Benoît Cosnefroy espère passer un cap sur l'Amstel Gold Race où il aura fort à faire avec le favori Mathieu van der Poel.

Avec Paris-Roubaix la semaine dernière, le chapitre des Flandriennes s'est refermé et voici venu le temps d'entamer son versant Ardennais avec un triptyque qui démarre, ce dimanche, à l'Amstel Gold Race sur les terres de Mathieu van der Poel. Si ce dernier se présente, une fois encore, comme l'immense favori, les Français espèrent pouvoir contrarier le sacre annoncé de l'enfant chéri du cyclisme néerlandais. "Sur l'Amstel Gold Race puis Liège-Bastogne-Liège, il y aura énormément de concurrents. Des adversaires peut-être plus frais que moi et qui grimpent mieux que je ne le fais", croit le Néerlandais.

Un nouveau cap pour Cosnefroy, Vauquelin postule aussi

C'est le cas de Benoît Cosnefroy. Le puncheur de Décathlon-AG2R pris du galon ce printemps en venant à bout d'une forme de malédiction l'accompagnant ces dernières années. Après quatre podiums consécutifs, dont la frustrant de 2020 quand, en tête, il avait été doublé à 50 m de l'arrivée, il a enfin pu lever les bras en vainqueur à la Flèche Brabançonne. De bonne augure avant de remettre les roues sur la Classique néerlandaise qu'il connait bien.

En effet, en 2022, il avait échoué d'un rien face au Polonais Michal Kwiatkowski. Une expérience qui l'a endurci et lui confirme qu'il a bien un coup à jouer dans ce coin des Pays-Bas, plus encore avec sa forme du moment. "Je me dis que c'est possible", avoue-t-il désignant le parcours comme un allié rendant l'Amstel Gold Race moins simple à contrôler et plus sujette aux mouvements désordonnés.

Ce terrain de jeu pourrait également plaire à un autre Français. "Les efforts répétés et l'usure pourraient me convenir (…) J'ai toujours aimé les bosses", avoue dans L'Equipe Kevin Vauquelin. Le coureur d'Arkéa-B&B Hôtels retrouve dans le Limbourg néerlandais un peu de sa Normandie natale bien que les bosses soient plus raides ici. Pas de quoi effrayer le lauréat du Tour des Alpes-Maritimes qui a préparé consciencieusement son affaire et vise une place d'honneur, si possible dans le Top 10 ou mieux encore pour passer un nouveau cap dans sa carrière comme avait pu le faire en son temps le favori annoncé.

A la chasse aux Ardennaises

Si l'ambition des Tricolores est légitime, la réalité l'éprouvera durement car van der Poel sera au départ. A domicile, le roi du Nord revient sur la course qui l'a révélé au grand public en 2019. "Cette victoire est l'une de celle que je n'oublierai jamais. Le scénario a marqué les esprits, et en plus c'était ma première vraie grande victoire sur la route. Ce sont des moments que l'on doit chérir", se souvient le champion du monde. Il y a cinq ans, il avait surpris la concurrence et profité d'un marquage à l'avant de la course, pour souffler la victoire en revenant de nulle part.

Une première marquante à laquelle, il aimerait bien donner une suite. "Le fait d'avoir aussi terminé quatrième en 2022 prouve que cette course dans le Limbourg me convient particulièrement bien. C'est un peu comme un mini Tour des Flandres, avec beaucoup de virages et montées pentues, mais sans les pavés", analyse van der Poel à propos de ce parcours hérissé de 33 bergs.

Sur cette route sur-mesure, le local pourra s'appuyer autant sur la dynamique exceptionnelle qui l'escorte lui et son équipe cette saison, ainsi que sur un collectif costaud (Vermeersch, Kragh Andersen, Hermans), entièrement dévoué à sa cause. A 29 ans, le vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix s'attaque à un nouveau terrain, au royaume des puncheurs-grimpeurs où les Français entendent aussi s'exprimer et briller, en l'absence de plusieurs cadors comme Roglic, Pogacar et Evenepoel.