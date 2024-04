Liège-Bastogne-Liège 2024 : duel au sommet entre Pogacar et van der Poel

L'heure de la Doyenne a sonné ! Ce dimanche se déroule Liège-Bastogne-Liège avec un duel de haute volée attendu entre Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel.

254,5 km attendent les coureurs pour cette édition de Liège-Bastogne-Liège 2024. Il y aura plusieurs difficultés au programme avec un enchainement de côtes entre la côte de Wanne et le col du Rosier, l'ascension de la Redoute avant celles de la côte des Forges et de la Roche-aux-Faucons, dernière difficulté avant l'arrivée à Liège. À l'arrivée justement petite nouveauté puisque les coureurs arriveront sur un parcours plat et en ligne droite.

En l'absence du double tenant du titre Remco Evenepoel, le duel au sommet qui est attendu est entre Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. Le Slovène, qui a remporté l'édition 2021, n'a pas pu finir la course en 2023 et aura soif de revanche. En face de lui, il devra faire face au prodige du cyclisme Mathieu van der Poel qui arrache tout sur son passage depuis le début du printemps. Le Néerlandais a remporté un doublé historique avec le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Les outsiders pourraient se trouver parmi les deux déçus de la Flèche Wallonne 2024 Tom Pidcock et Mattias Skjelmose. Des Français pourraient aussi jouer les trouble-fête. En effet, Romain Gregoire ou encore David Gaudu ont des qualités adaptées à ce profil de Liège-Bastogne-Liège 2024.

A quelle heure débute Liège-Bastogne-Liège 2024 ?

Ce Liège-Bastogne-Liège 2024 débutera à 10h15 pour une arrivée estimée en 16h10 et 16h46. Le départ fictif aura cinq minutes auparavant.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Liège-Bastogne-Liège 2024 ?

Deux chaines retransmettront ce Liège-Bastogne-Liège 2024. Eurosport diffusera la course à partir de 12h45 alors que France 3 lancera la diffusion à 13h35.

Quelle diffusion streaming pour Liège-Bastogne-Liège 2024 ?

Trois diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Liège-Bastogne-Liège 2024. MyCanal, le player d'Eurosport et France.TV diffuseront le match sur leur plateforme.

Quels sont les pronostics pour Liège-Bastogne-Liège 2024 ?

Betclic : Pogacar 1,53; van der Poel 9; Pidcock 17

Unibet : Pogacar 1,55; van der Poel 7,50; Williams 12

Winamax : Pogacar 1,55; van der Poel 9, Williams 15