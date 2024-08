Tour de France Femmes 2024 : étapes, parcours, engagées... C'est parti !

Alors que la France se remet de la fin des JO, c'est déjà l'heure du Tour de France femmes avec la première étape

Oui il y a bien une vie après les Jeux olympiques de Paris 2024 et ça commence par le Tour de France femmes qui débute ce lundi 12 août du côté de Rotterdam aux Pays-Bas. Le parcours s'annonce grandiose et passionnant. Après des sprints aux Pays-Bas, le peloton se dirigera vers les terrains de l'Amstel Gold Race et la Doyenne des Classiques Liège Bastogne Liège. Les dernières étapes promettent une fin en apothéose avec une bataille dans les Alpes décisive, débutant par une étape au Grand-Bornand et ses 3 100 mètres de dénivelé positif. Le lendemain, l'étape reine de 150 km les mènera du col du Glandon jusqu'à l'ascension légendaire de l'Alpe d'Huez.

Demi Vollering, chez elle pour ce départ, semble être intouchable. La tenante du titre est la grande favorite à sa propre succession. Elle a remporté cette saison la Vuelta, le Tour du Pays basque, le Tour de Burgos et le Tour de Suisse... En gros, toutes les courses dans lesquelles elle a participé. Sans Lotte Kopecky, le suspense ne devrait pas être très important.

La course, décalée en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024, se tiendra du 12 au 18 août, et comportera huit étapes.

Les engagées

Découvrez la liste de toutes les engagées du Tour de France femmes.

Carte et parcours du Tour de France femmes

Voici la carte et le parcours du Tour de France femmes avec une arrivée finale du côté de l'Alpe d'Huez

Les étapes du Tour de France femmes