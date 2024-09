Mondiaux de cyclisme : Pogacar seul au monde pour son premier sacre ?

Triple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar a rendez-vous ce dimanche avec son destin. Grand favori de la course en ligne, le Slovène peut décrocher son premier maillot arc-en-ciel lors des championnats du monde de cyclisme.

L'une des journées les plus attendues de la saison. Ce dimanche, se déroule à Zurich (Suisse) la course en ligne masculine des championnats du Monde 2024. Avec son programme très escarpé, le dernier rendez-vous des Mondiaux pourrait réserver un jour historique. Triple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar est le grandissime favori. S'il n'a jamais été titré aux Mondiaux, le Slovène ne s'en cache pas : il rêve du maillot arc-en-ciel comme il l'a déclaré à l'UCI : "L'objectif, c'est la médaille d'or. Je sais que Mathieu [Van der Poel] porte bien le maillot arc-en-ciel, mais je veux le lui prendre". À Zurich, il pourrait profiter d'un parcours parfaitement taillé pour ses qualités pour décrocher les étoiles. En Suisse, Tadej Pogacar entre dans cette course avec une pression considérable, mais aussi une confiance inébranlable. "Cette année, c'est clairement plus taillé pour grimpeurs. C'est dur mais ce n'est pas super dur, c'est une course punchy, où il faudra être agressif, avec des parties techniques. C'est un tracé parfait pour des Mondiaux", a avoué le principal intéressé à nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport. Dans sa carrière, il n'a décroché qu'une médaille de bronze mondiale, l'an dernier à Glasgow.

À quelle heure débute la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme ?

Le départ de la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme aura lieu ce dimanche 29 septembre à 10h30. L'arrivée est prévue aux alentours de 17h00.

Sur quelle chaîne regarder la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme ?

Détenteur des droits TV des championnats du Monde de cyclisme, Eurosport 1 diffusera la course dès le départ à 10h30. France 3 et France 4 assureront également une retransmission de la course en clair dès 10h30.

Comment suivre la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal, ou vous créer un compte sur France.tv.

Quels sont les favoris de la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme ?

Vainqueur du Giro et du Tour de France cette année, Tadej Pogacar fait office de grandissime favori. S'il court après son premier maillot arc-en-ciel, le Slovène devra surveiller le deuxième meilleur coureur de la saison, Remco Evenepoel. Le Belge qui a fait le doublé aux JO 2024, veut bien priver Pogacar d'accéder à son rêve. Derrière les deux ogres, Mathieu Van der Poel pourrait gâcher la fête. Champion du Monde en titre, le Néerlandais a l'occasion de doubler la mise ce dimanche et prouver qu'il est définitivement un homme des grands rendez-vous.

Côté français, les coureurs sélectionnés ne partent pas du tout favoris. Néanmoins, le sélectionneur Thomas Voeckler compte l'un des grands outsiders, le double champion du Monde, Julian Alaphilippe. Si le parcours ressemble à celui des JO 2024 où Valentin Madouas et Christophe Laporte avaient glané deux médailles, les Bleus pourraient sortir leur épingle du jeu dans cette course destinée aux puncheurs, vraisemblablement. Avec Romain Bardet, qui réalise une magnifique saison, Pavel Sivakov, très en vue sur le dernier Tour d'Espagne, et David Gaudu, les Bleus ont plusieurs cartes à jouer ce dimanche.

Quel est le parcours de la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme ?

Après une semaine d'épreuves pour toutes les catégories, les Championnats du Monde cyclistes de Zurich 2024 vont s'achever ce dimanche avec la course en ligne Hommes. Au programme : 279,2 kilomètres, avec sept tours du circuit final en conclusion et 4389 mètres de dénivelé positif. Après un départ de Winterthur, les coureurs rejoindront le circuit local de Zurich qu'ils parcourront à sept reprises. Longue de 27 kilomètres, la boucle sera rythmée par l'ascension du Witikon (1,9 km à 6,3%). Néanmoins,, le dernier passage au sommet de cette côte interviendra à 20 kilomètres de l'arrivée, permettant aux puncheurs-rouleurs de réserver un final explosif et tactique.