Mondiaux de cyclo-cross : conditions dantesques, heure, France... Qu'est-ce qui attend Van Der Poel et Van Aert ?

Ce week-end, les championnats du monde de cyclo-cross font leur retour en France. Pour l'occasion, Mathieu van Der Poel, double tenant du titre, vise un septième sacre historique ce dimanche, face à son éternel rival Wout van Aert.

Les Mondiaux de cyclo-cross de retour en France ! Depuis 1950, c'est la neuvième fois que l'élite mondiale de la discipline posera ses vélos en France, à Liévin. La dernière fois, c'était un 2004 à Pontchâteau en Loire-Atlantique. Ce dimanche, la course élite hommes va clôturer un week-end de conditions dantesques où les meilleurs coureuses du circuit féminin se sont affrontés ce samedi. Haut-lieu du cyclo-cross en France, Liévin va pousser les favoris dans leurs retranchements pour aller chercher le titre mondial. Sur un parcours de 2,5 kilomètres aménagé par la Fédération Française de cyclisme, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert devraient une fois de plus, se disputer le maillot mondial. Dans la boue annoncée, les deux hommes vont proposer une bataille de titans qui sera observée de près par 30 000 spectateurs qui ont répondu présents depuis le début week-end dans le Pas-de-Calais.

Nouvelle confrontation Van Aert - van der Poel

Nouvelle bataille en vue entre deux ogres du cyclo-cross mondial ! Double tenant du titre, Mathieu van der Poel arrive à Liévin dans une forme idéale. Le Néerlandais a remporté les sept courses qu'il a disputé cet hiver et fait figure de grand favori pour la course masculine élite des Mondiaux où il tentera de décrocher son septième maillot arc-en-ciel. En cas de succès, il pourrait rejoindre le Belge Eric De Vlaeminck, couronné à sept reprises. Mais le Belge Wout Van Aert ne compte pas lui laisser la victoire facile. Aligné à la surprise générale, le triple champion du monde entend profiter des conditions extrêmes pour ravir le maillot arc-en-ciel à son rival néerlandais. S'ils se connaissent sur "le bout des doigts", les deux coureurs vont une nouvelle fois se défier et offrir un sacré spectacle.

À quelle heure débute les Mondiaux de cyclo-cross ?

Le départ de l'épreuve masculine élite des Mondiaux de cyclo-cross est prévu dimanche 2 février à 15h05 à Liévin en France.

Sur quelle chaîne regarder les Mondiaux de cyclo-cross ?

Détenteur des droits TV des Mondiaux de cyclo-cross, Eurosport 2 diffusera la course élite hommes, tout comme La Chaîne L'Équipe qui retransmettra l'évènement en clair.

Comment suivre les Mondiaux de cyclo-cross ?

Si vous souhaitez regarder la course élite hommes des Mondiaux de cyclo-cross sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal. Vous devrez également vous rendre sur le site de la Chaîne L'Equipe.

Quels sont les favoris des Mondiaux de cyclo-cross ?

La bataille pour le maillot arc-en-ciel chez les hommes s'annonce exaltante avec la présence des deux mastodontes ! Si le sextuple champion du monde de cyclo-cross Mathieu van der Poel est bien présent, Wout Van Aert a fait volte-face au dernier moment. Initialement absent, le Belge a décidé de se rendre à Liévin pour aller chercher un quatrième titre de la discipline. Devenu un classique, le duel entre les deux stars du cyclisme mondial devrait rythmer cet après-midi. En effet, ils se connaissent par cœur et se sont affrontés dans toutes les conditions imaginables, que ce soit sur route ou en cyclo-cross. Néanmoins, les coureurs belges Thibau Nys, Michael Vanthourenhout et Eli Iserbyt pourront gâcher la fête et ne pas se contenter de jouer les seconds rôles. Chez les Français, on peut compter sur Clément Venturini qui tentera d'imiter Lise Revol, sacrée championne du monde juniors de cyclo-cross.