Paris - Nice 2025 : Julian Alaphilippe très attendu... Parcours, classement, suivez la 1ère étape !

Première grosse course de l'année en France, le Paris - Nice s'élance ce dimanche 9 mars.

Avant Milan San Remo et les grandes Classiques flandriennes du mois d'avril, le Paris - Nice 2025 débute ce dimanche 9 mars et donne le coup d'envoi des premières grandes courses à étapes du calendrier UCI. Pour cette nouvelle édition de la course au soleil, on verra pour la première fois en France, le Français Julian Alaphilippe sous ses nouvelles couleurs de l'équipe suisse Tudor de Fabian Cancellara. Ce sera aussi la première vraie sortie officielle du Danois Jonas Vingegaard qui fera figure de grand favori aux côtés de Matteo Jorgenson, tenant du titre. Brandon McNulty, Joao Almeida, Santiago Buitrago, Aleksandr Vlasov, Ben O'Connor, Felix Gall, Romain Bardet et Guillaume Martin sont également annoncés dans cette 83e édition, alors que Mads Pedersen et Tim Merlie seront attendus sur les sprints.

Les étapes

Étape 1, dimanche 9 mars : Le Perray en-Yvelines Le Perray en-Yvelines, 156,5 km

Étape 2, lundi 10 mars : Montesson Bellegarde, 183,9 km

Étape 3, mardi 11 mars : Circuit Nevers Magny-Cours Nevers (C.l.m. par équipe), 28,4 km

Étape 4, mercredi 12 mars : Vichy La Loge des Gardes, 163,4 km

Étape 5, jeudi 13 mars : Saint-Just-En-Chevalet La Côte-Saint-André, 196,5 km

Étape 6, vendredi 14 mars : Saint-Julien-en-Saint-Alban Berre l'Étang, 209,8 km

Étape 7, samedi 15 mars : Nice Auron, 147,8 km

Étape 8, dimanche 16 mars : Nice Nice, 119,9 km.

Le classement

Découvrez le classement général du Paris - Nice 2025 avec une mise à jour dès la fin de l'étape du jour.