Strade Bianche 2025 : le cyborg Pogacar en favori pour rejoindre la légende Cancellara

Ce samedi pour la 19e édition des Strade Bianche, Tadej Pogacar a l'occasion d'étoffer un peu plus son palmarès avec une troisième victoire en Toscane pour rejoindre la légende suisse Fabian Cancellara.

En Toscane, le roi Tadej Pogacar pourrait bien encore prendre le trône. Tenant du titre des Strade Bianche, le Slovène s'avance comme grand favori à sa propre succession pour décrocher une troisième victoire sur la classique. Une occasion rêvée d'assoir un peu plus sa domination pour rejoindre le palmarès de Fabian Cancellara (trois titres en 2008, 2012 et 2016), coureur le plus sacré de l'histoire de la course.

Cette année, les organisateurs ont vu les choses en grand. Au programme, 16 secteurs de chemins blancs, contre 15 l'édition précédente, soit plus de 80 kilomètres pour un dénivelé d'environ 4000 mètres. Autour de Sienne, les coureurs s'attaqueront à un parcours quasiment similaire à celui de 2024, qui avait vu Pogacar s'imposer en patron, avec notamment le secteur de Monte Sante Marie, une section où l'on devrait voir des attaques des favoris.

Qui pour challenger Pogacar ?

Malgré les absences de Mathieu van der Poel, Mads Pedersen ou encore Wout van Aert, le Slovène bien que grandissime favori, devra se frotter à Thomas Pidcock, vainqueur de l'édition en 2023. Le Britannique pourrait faire parler sa technicité en descente pour mettre sous pression son principal concurrent. Marc Hirschi, dont on connaît ses qualités sur les courses techniques, pourrait aussi tirer son épingle du jeu. Du côté des Français, on attendra la formation FDJ qui s'avance avec plusieurs cartes à jouer, Romain Grégoire, Valentin Madouas et David Gaudu.

Sur quelle chaîne suivre les Strade Bianche ?

Les Strade Bianche sont à suivre exclusivement sur Eurosport.

A quelle heure débute les Strade Bianche ?

Les coureurs prendront le départ à 11h25 à Sienne pour un parcours de 213 kilomètres.