Tirreno - Adriatico 2025 : Milan s'impose sur la 2e étape, le classement général

La course par étapes italienne s'est élancée ce lundi 10 mars. Lors de la deuxième étape, Jonathan Milan s'est imposé.

Jonas Vingegaard étant présent sur Paris Nice, un nouveau vainqueur sera couronné à l'occasion du Tirreno Adriatico 2025. Simon Yates de la Visma Lease a Bike, vainqueur de l'épreuve en 2020, sera le leader de l'équipe néerlandaise pour cette semaine.

Du beau monde sera engagé sur les routes italiennes avec le frère de Simon, Adam Yates et Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) qui feront partie des favoris pour la victoire finale. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Mikel Landa (Soudal – Quick Step), Richard Carapaz (EF Education EasyPost) et Pello Bilbao (Bahrain Victorious) seront les autres candidats à la victoire. On suivra également l'attraction Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) qui visera une ou plusieurs victoires d'étapes. Il devra notamment faire face à la concurrence de Jonathan Milan (Lidl – Trek), le meilleur sprinteur sur ce début de saison 2025 avec Tim Merlier.

Pour la seconde étape, entre Camaiore et Follonica, marquée une nouvelle fois par la chute et l'abandon du leader de la Groupama, David Gaudu (il est déjà tombé sur la Strade Bianche), un sprint massif, annoncé, a bien eu lieu et sans surprise, c'est Jonathan Milan qui s'est imposé.

Results powered by FirstCycling.com

Les étapes