Milan-San-Remo 2025 : quel plan pour Pogacar pour enfin dompter la Primavera ?

Souvent placé, jamais vainqueur, Tadej Pogacar tentera aujourd'hui de remporter le premier Monument de la saison Milan - San Remo, pour cela il devra battre Van Der Poel qui sera l'autre grand favori de la course.

Deux semaines après sa démonstration aux Strade Bianche, malgré une lourde chute, Tadej Pogacar aborde Milan-San Remo avec le statut de favori désigné. Mais la Primavera, long ruban de 298 km entre la Lombardie et la Riviera, reste le seul Monument qui lui échappe. Cinquième, quatrième puis troisième les années passées, le Slovène n'a pas encore trouvé la clé d'une course aussi tactique qu'indécise. " C'est un Monument où on peut gagner sans être le plus fort ", juge Mathieu Van Der Poel. Même analyse chez Victor Lafay : " C'est le monument qui se joue le moins sur les qualités physiques. Pour moi c'est d'abord une course très tactique où tout le monde peut briller "

Pogacar prêt à attaquer, mais sur quel terrain ?

Le leader d'UAE Team Emirates a préparé ce rendez-vous avec minutie, peaufinant ses plans avec ses lieutenants Wellens, Del Toro, Narvaez, Novak, Politt et Laengen. Interrogé sur sa stratégie, le champion du monde s'est montré énigmatique : " Plusieurs scénarios sont possibles. Nous ferons tout pour être dans la meilleure position. " Une interrogation persiste toutefois sur son état physique après sa chute en Toscane. " J'ai repris le vélo dès le lundi. J'avais quelques douleurs, mais je me sens prêt ", a-t-il affirmé avec optimisme.

Pogacar pourrait-il surprendre dès l'ascension "La Cipressa" à 36 km de l'arrivée ? Un peu à l'image de ce que le Slovène a entrepris lors de son impressionnant succès au Tour de Lombardie (victorieux à l'issue d'un raid solitaire de 48km). Certains y voient un scénario crédible, à condition que le vent s'y prête. " Rien n'est impossible, mais cela signifie que tu dois sacrifier toute ton équipe là alors. Cela dépend aussi beaucoup du vent (annoncé du dos), si cela souffle de face dans La Cipressa, je ne crois pas que c'est possible", a nuancé Van Der Poel. Le Néerlandais, l'autre grand favori de la course et vainqueur en 2023, s'est préparé via Tirreno-Adriatico et se dit " toujours aussi motivé, surtout face à un coureur comme Tadej qui te pousse à te dépasser ". Autre prétendant, Jasper Philipsen aborde cette édition avec incertitudes après une chute mercredi à Nokere. Le Belge a rassuré sur sa présence, sans cacher son manque de garanties : " Cette chute a eu évidemment un impact énorme sur mon corps (coupures sur la main, blessures superficielles et d'écorchures sur le côté droit du corps), ça ne sera pas facile, mais je veux tenter ma chance. Et si je ne me sens pas très bien, je me mettrais bien sûr au service de l'équipe."

Mohoric, Pedersen, Alaphilippe : outsiders à surveiller

Chez Bahrain Victorious, Matej Mohoric garde espoir malgré une préparation tronquée : " Je ne sais pas encore si je suis prêt pour jouer la gagne, mais je vais me comporter comme si je l'étais. " Le Danois Mads Pedersen, en pleine confiance après son maillot vert sur Paris-Nice, semble armé pour créer la surprise. Avec déjà trois podiums sur les Monuments et une 4e place à Sanremo en 2023, le coureur de Lidl-Trek vise clairement plus haut. Enfin, Julian Alaphilippe, convaincant en ce début de saison sous les couleurs de Tudor Pro Cycling, espère accrocher un top 10.

A quelle heure aura lieu la course ?

Le premier monument de la saison se disputera ce samedi 22 mars, le départ est prévu à 10h15.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Milan - San Remo 2025 ?

La course Milan - San Remo est à suivre en direct en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Max à partir de 10h00.

Quelle diffusion streaming pour Milan - San Remo 2025 ?

Pour les abonnés l'épreuve sera retransmise en streaming sur la plateforme MAX.

Les différentes côtes

Deux grands favoris se détachent pour la victoire chez les bookmakers, Pogacar et Van Der Poel.

Betclic : Pogacar 3,25 / Van der Poel 3,75 / Pedersen 6,00

Winamax : Pogacar 3,50 / Van der Poel 4,00 / Pedersen 6,00

Unibet : Pogacar 3,25 / Van der Poel 3,75 / Pedersen 6,00