Tour de France 2025 : cette décision de l'UCI va tout changer, Alaphilippe peut être concerné

Une décision très importante va être prise par l'UCI ce mercredi 26 mars et cela concerne le Tour de France.

Révolution sur le Tour de France et dans le monde du vélo. Non, on ne parle pas de Tadej Pogacar qui vient d'annoncer sa participation à la mythique course de Paris-Roubaix, mais d'une décision d'élargissement du peloton qui pourrait faire les affaires de Julian Alaphilippe et son équipe suisse Tudor. Celle-ci espère avoir une invitation pour le prochain Tour de France. Si la présence du Français dans la structure donne effectivement plus de chance à la formation de participer à la Grande boucle, l'ajout d'une équipe pourrait faciliter la décision des organisateurs.

Ce mercredi, dans la journée, l'UCI devrait entériner la décision d'intégrer une 23e équipe dans les trois grands Tours dès cette année (Giro, Tour de France et Vuelta). Une décision qu'attendent avec impatience les organisateurs du Tour d'Italie, car la course débute le 9 mai prochain et les organisateurs ne savent toujours pas si une wild card supplémentaire va être attribuée.

Un problème de sécurité et des contestations ?

Après le vote du Conseil du cyclisme professionnel, qui est attendu ce 26 mars, il faudra ensuite que le Comité directeur de l'UCI entérine la décision... "Une formalité", selon certaines sources. "On n'est pas trop inquiets", indique le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, qui votera lui-même, indique l'AFP, "car la demande est portée par les trois associations officielles, représentant les équipes (AIGCP), les organisateurs (AIOCC) et les coureurs (CPA)"

Si pour certains, il s'agit d'une bonne nouvelle, pour d'autres cette décision n'est pas en adéquation avec l'évolution du cyclisme et risque de provoquer des contraintes de sécurité avec plus de monde et moins d'espace sur les routes. "On a besoin de plus de sécurité dans le peloton et là on nous dit qu'on ajouterait huit coureurs, je trouve ça étonnant", a commenté Richard Plugge, le patron de Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard. "Pour les petites équipes, les grands Tours représentent une opportunité de marquer des points et de profiter d'une exposition TV maximale", explique en revanche Thor Hushovd, le manager d'Uno-X.