Paris-Roubaix 2025 : quand se déroulera "L'Enfer du Nord" avec Tadej Pogacar ?

Le Slovène, champion du monde, a annoncé ce mercredi 26 mars sa participation à Paris-Roubaix.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Tadej Pogacar, triple vainqueur du Tour de France, va bien participer au Paris-Roubaix 2025. L'annonce officielle, très attendue, a été dévoilée ce mercredi 26 mars par son équipe UAE Emirates. "La nouvelle était dans l'air depuis un certain temps, bien sûr. Nous savions que Tadej souhaitait participer à la course et nous voulions le soutenir dans ses idées. Mais le dernier mot revenait à la direction, avec Mauro Gianetti (le directeur général) a expliqué Fabio Baldato, le manager.

Le Slovène va devenir le premier tenant du titre sur le Tour de France à s'aligner dans "l'Enfer du Nord" depuis Greg LeMond en 1991. Vainqueur du Tour des Flandres en 2023, Tadej Pogacar a déjà prouvé qu'il était à l'aise sur les pavés et ne viendra pas sur ce Monument pour faire de la figuration. Bernard Hinault, dernier homme à avoir remporté Paris-Roubaix et le Tour de France la même année, a montré son enthousiasme pour Ouest-France. "C'est une superbe nouvelle pour le cyclisme ! C'est la preuve que c'est lui qui décide, et pas son équipe. Ça va donner un nouvel intérêt à Paris-Roubaix, pour un nouveau match avec Van der Poel. Il peut gagner, évidemment. Il a les moyens de gêner van der Poel. J'adore Tadej Pogacar parce qu'il n'a peur de rien, il aime les classiques. Je ne comprends pas tous ceux qui disent qu'il faut être lourd pour gagner Paris-Roubaix. Moi je n'étais pas lourd et j'ai gagné, il suffit d'être adroit sur le vélo pour être à l'aise sur les pavés."

Quelle date ?

Pour pouvoir voir le champion du monde en France, sur les pavés, il ne faudra pas patienter très longtemps car la course mythique est prévue pour le dimanche 13 avril 2025. On suivra également la veille, l'édition féminine de "l'Enfer du Nord".