Gand-Wevelgem 2025 : parcours, heure... sans Pogacar et van der Poel, une Classique flandrienne indécise et accessible

Sans Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel absents, Gand-Wevelgem 2025 pourrait profiter aux sprinteurs qui rêvent de briller et de s'imposer. À condition de survivre à la longue bataille et au parcours dantesque qui les attend.

Sans Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, une belle bataille en perspective pour Gand-Wevelgem 2025 ? Ce dimanche 30 mars, les deux ogres du cyclisme mondial sont absents de la classique flandrienne. Prévu à l'origine, le Slovène a finalement décidé de se concentrer sur le Tour des Flandres et surtout, Paris-Roubaix où il prendra le départ pour la première fois de sa carrière. De son côté, Mathieu van der Poel a été sacré vendredi sur l'E3 Saxo Classic. S'il n'a pas ajouté Gand-Wevelgem à son programme, il s'est assuré des retrouvailles avec Pogacar sur le Tour des Flandres (6 avril) et Paris-Roubaix (13 avril). Deux absences qui font le bonheur des autres prétendants à la victoire ce dimanche. "On gagne déjà deux places à l'arrivée, ça fait du bien", a souligné le Belge Oliver Naesen, coureur de la formation Decathlon AG2R la Mondiale.

Parmi les favoris, les meilleurs sprinteurs du monde pourraient s'affronter après une longue bataille de 250 kilomètres, tels que Jasper Philipsen, Jonathan Milan ou Olav Kooij notamment. Spécialiste des classiques, le Danois Mads Pedersen pourrait griller la priorité et remporter, déjà, pour la troisième fois (en 2020 et en 2024), Gand-Wevelgem.

À quelle heure débute Gand-Wevelgem 2025 ?

Le départ de Gand-Wevelgem sera donné depuis la Grande Place d'Ypres en Belgique, ce dimanche 30 mars à 10h40. Après 250,3 kilomètres parcourus, l'arrivée de la classique flandrienne est prévue aux alentours de 16h16.

Sur quelle chaîne regarder Gand-Wevelgem 2025 ?

Ce dimanche, Gand-Wevelgem 2025 sera à suivre dès 13h40, sur Eurosport Max, Eurosport 2 et La chaîne L'Équipe.

Comment suivre Gand-Wevelgem 2025 en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la classique flandrienne de Gand-Wevelgem 2025 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal, sur Max ou vous créer un compte sur le site de la Chaîne L'Equipe.

Quel est le parcours de Gand-Wevelgem 2025 ?

Surnommée la "Course des sprinteurs courageux", Gand-Wevelgem s'élancera de la Grande Place d'Ypres, ce dimanche matin. Long de 250,3 kilomètres, le parcours est destiné aux coureurs les plus téméraires. En effet, l es puncheurs et les baroudeurs tentent de se débarrasser des sprinteurs avant l'arrivée à Wevelgem. Au fil des kilomètres, la sélection se fait régulièrement lors des mythiques Plugstreets, des chemins gravillonnés et pavés inspirés des parcours de Paris-Roubaix. Après avoir affronté une deuxième boucle, 34 kilomètres de plat attend les derniers cyclistes encore en lice pour la victoire. Afin de distancer les sprinteurs, les clés de la victoire sont de survivre aux secteurs pavés et gravillonnés aux Plugstreets, d'attaquer avant le secteur plat au Kemmelberg, mais également de gérer les potentielles cassures et bordures.

Quels sont les favoris de Gand-Wevelgem 2025 ?

Cette année, Mads Pedersen se présente en favori de Gand-Wevelgem 2025. Sacré l'an dernier (et en 2020) devant Mathieu van der Poel, le Danois ne retrouvera pas le Belge. Néanmoins, le coureur de Lidl-Trek devra surveiller Jasper Philipsen, vainqueur à Kuurne et troisième du Het Nieuwsblad. 6e en 2022, Tim Merlier vise une première victoire mais sa récupération après sa chute à Bruges - De Panne restent inconnu. Parmi les outsiders, Biniam Girmay, Matteo Jorgenson, Jonathan Milan ou Olav Kooij pourraient jouer les troubles-fêtes et griller les favoris sur la ligne d'arrivée.