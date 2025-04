DIRECT. Tour des Flandres 2025 : Pogacar face à van der Poel pour un final étincelant, suivez la classique

La course est de nouveau groupée à l’avant avec le trio Pedersen - van Aert et Stuyven qui est revenu sur Pogacar - van der Poel. Il y a désormais cinq hommes à l’avant pour la victoire finale.

Derrière le trio de tête à 9 secondes, le deuxième groupe est composé de trois coureurs de la Visma avec van Aert, Jorgenson et Benoot. Stuyven et Kung sont dans les roues.

15:27 - Pogacar pour une nouvelle attaque !

Le Slovène attaque encore une fois, cette fois lors des premiers pourcentages du Taaienberg ! Et on retrouve le trio le plus fort aujourd’hui, Pogacar, van der Poel et Pedersen sur un fil. Quelle passe d’armes entre le Slovène et le Néerlandais !