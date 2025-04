Tour des Flandres 2025 : Pogacar face à van der Poel, un duel de cyborgs pour le monument flandrien

Ce dimanche, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel s'avancent comme grands favoris du Tour des Flandres 2025. Si le Néerlandais, vainqueur l'an dernier, rêve d'un doublé, le Slovène compte bien l'en empêcher.

C’est l’heure de l’un des cinq monuments du circuit mondial, le redoutable et prestigieux Tour des Flandres. Pour cette 109ᵉ édition du " Ronde van Vlaanderen ", les coureurs s'attaqueront à un parcours classique de quasiment 270 kilomètres, débutant à Bruges et se terminant à Audenarde, comprenant 17 ascensions et 7 secteurs pavés. Au programme, on retrouve notamment le Vieux Quaremont (2,2 km à 4% de moyenne avec des passages à 11,6%) et le Paterberg (360 m à 12,9% avec des rampes atteignant 20,3%). Ces ascensions, placées dans les 15 derniers kilomètres, seront décisives pour la victoire finale. Pogacar, qui veut " rendre la course aussi difficile que possible " attaquera forcément dans ces côtes pour déstabiliser ses rivaux.

Pogacar, van der Poel et les autres

Parmi les principaux adversaires de Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel paraît le plus armé. Vainqueur impressionnant de l'E3 Saxo Classic il y a quelques jours, le Néerlandais est une menace claire pour le Slovène : " C'est son terrain de prédilection : les pavés, les petites montées. Il sera donc, une fois de plus, difficile à battre. Il peut évidemment mieux sprinter, il peut probablement mieux rouler sur les pavés, il est meilleur dans les parties techniques, mais peut-être que je peux être meilleur après six heures de courses ".

Entre ces deux hommes, Mads Pedersen pourrait aussi tirer son épingle du jeu, lui qui a remporté Gand-Wevelgem la semaine dernière. En outsiders, on retrouve quelques coureurs en forme, Stefan Kung, Matteo Jorgenson ou encore Filippo Ganna.

A quelle heure démarre le Tour des Flandres ?

Le départ de la course sera donné ce dimanche 6 avril à 10h00 depuis Bruges.

Sur quelle chaîne voir le Tour des Flandres ?

Le Tour des Flandres est à retrouver à 9h45 sur Eurosport 1 et à 13h35 sur France 3.