Yoann Offredo bientôt aveugle ? Ce que l'on sait sur sa maladie

Le consultant de France TV pour le Tour de France est malade et pourrait perdre la vue dans quelques mois.

C'est un drame pour l'ancien coureur Yoann Offredo. Consultant pour France TV, le cycliste pourrait perdre la vue dans quelques mois comme il a indiqué dans un long entretien pour L'Equipe. Si le diagnostic n'est pas encore certain et qu'il reste encore de l'espoir, Yoann Offredo souffrirait d'une sarcoïdose avec différentes atteintes, pulmonaire, oculaire et cérébrale. La sarcoïdose est l'une des causes principales d'inflammation oculaire. Toutes les structures de l'œil et les annexes peuvent être atteintes par cette maladie. "J'ai rendez-vous fin avril, j'en saurai davantage. On ne sait pas, le médecin ne le sait pas non plus. C'est quelque chose qu'on m'a dit assez rapidement, mais tu as un tas d'informations, tu veux en entendre certaines, d'autres non" explique le Français pour l'Equipe.

Sa vue a chuté d'un coup

"Elle a diminué d'un coup. On m'a mis des corticoïdes en intraveineuse pour essayer d'arrêter l'inflammation. Ensuite, j'ai eu un traitement lourd, puis on a changé parce que la vue avait continué à diminuer. À chaque fois, je suis suspendu aux lèvres des soignants. Tu arrives là-bas en te disant, bon ça va, je vois encore à peu près, puis ils regardent l'autre oeil, ah merde il est touché aussi. Si je vois aussi peu qu'avec celui-là, je ne vois plus. Donc je suis handicapé. Et ça, je ne suis pas encore prêt à l'accepter" lance avec une énorme émotion l'ancien coureur de la FDJ ou encore Wanty Gobert. S'il est toujours attendu au micro pour cet été, il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. "Je ne peux pas faire des plans sur l'avenir, dire ou je serai dans un an".