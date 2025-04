Paris-Roubaix 2025 : "Il va sentir la douleur", Pogacar face au terrible défi de l'Enfer du Nord

Ce dimanche a lieu la 122e édition de Paris-Roubaix. Une cuvée qui sera marquée par la première participation de Tadej Pogacar, dans des conditions difficiles.

L’Enfer du Nord. Un nom qui a de quoi hérisser le poil. La 122e édition de la reine des classiques, qui se disputera ce dimanche, revêtira un aspect historique certain avec la première participation de Tadej Pogacar, premier tenant du titre du Tour de France à prendre part à Paris-Roubaix depuis Greg Lemond en 1991. La tâche sera bien loin d’être facile pour le Slovène, les conditions s’annoncent difficiles avec de la pluie et des rafales de vent sur le parcours. Si la course semble risquée, le champion du monde veut marquer un peu plus le cyclisme mondial de son empreinte en devenant, pourquoi pas, le premier coureur à détenir le titre sur le Tour de France, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. La tâche ne sera cependant pas simple, lui qui ne connaît pas les rouages de cette course spéciale : « Il va atteindre ses limites, sentir la douleur » annonce même Thierry Gouvenou, directeur de course.

Pour le titre, on prend les mêmes et on recommence. Face à Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel compte bien prendre sa revanche après s’être incliné sur le Tour des Flandres la semaine dernière. Le Néerlandais a d’ailleurs l’occasion de signer un fabuleux triplé après ses titres en 2023 et 2024. Du côté des outsiders, on retrouve aussi Jasper Philipsen, par deux fois dauphin en 2023 et 2024, ou encore Mads Pedersen, particulièrement « en cannes » sur le Tour des Flandres. Du côté des Français, Arnaud Démarre pourrait être la meilleure carte tricolore cette année.

A quelle heure débute Paris-Roubaix 2025 ?

Le départ de Paris-Roubaix 2025 sera donné de Compiègne à 11h10.

Sur quelle chaîne suivre Paris-Roubaix 2025 ?

Paris-Roubaix 2025 sera diffusée sur France 3 à 14h30 et sur Eurosport dès 11h00.