Flèche Wallonne 2025 : Pogacar contre Evenepoel acte II

Deuxième classique du triptyque ardennais ce mercredi avec la Flèche Wallonne 2025 qui promet une nouvelle belle bataille entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar mais pas seulement.

Trois jours après l'Amstel Gold Race, le monde du cyclisme scrutera de près la deuxième course du triptyque ardennais. Le 89e édition de la Flèche Wallonne s'annonce haletante avec la mythique ascension du Mur de Huy qui fête, par la même occasion, sa 40e apparition sur la course belge. 205,2km seront à parcourir par les coureurs avec une grosse nouveauté au départ. Le peloton s'élancera de la ville de Ciney pour la première fois de l'histoire. L'arrivée, quant à elle, sera bien plus traditionnelle avec le sommet du Mur de Huy comme juge de paix.

La liste des engagés pour cette Flèche Wallonne 2025 fait saliver. On se doit de commencer par les deux grands favoris de cette édition. Remco Evenepoel et Tadej Pogacar sont attendus au tournant surtout après leur désillusion lors de l'Amstel Gold Race où ils ont été devancés par l'étonnant Mattias Skjelmose qui aura donc une grande confiance. Sans oublier que certains ont déjà réussi à s'imposer sur cette mythique course comme le Français Julian Alaphilippe qui avait lancé les hostilités ce dimanche lors de l'Amstel Gold Race. Marc Hirschi, Dylan Teuns ou encore Tom Pidcock ont aussi la recette pour remporter cette course.

A quelle heure débute la Flèche Wallonne 2025 ?

La Flèche Wallonne 2025 débutera à 11h35 pour une arrivée prévue aux alentours de 16h30. Le départ se fera depuis la ville de Ciney, en Belgique.

Sur quelle chaîne TV est diffusée la Flèche Wallonne 2025 ?

France 3 et Eurosport 1 prendront l'antenne dès 14h30 pour suivre la Flèche Wallonne 2025.

Quelle diffusion streaming pour la Flèche Wallonne 2025 ?

Trois diffusions streaming seront donc disponibles pour suivre cette Flèche Wallonne 2025. Max, France.TV et MyCanal proposeront une diffusion streaming.