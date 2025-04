Liège-Bastogne-Liège 2025 : suivez la course en direct

La course sera à suivre sur France 3 à partir de 13h35 ce dimanche, mais aussi sur Eurosport 2 à partir de 12h30. Vous pouvez aussi suivre la course en streaming uniquement sur la plateforme France TV ainsi que sur la plateforme MAX (pour les abonnés)

À 37 kilomètres de l'arrivée, la côte de La Redoute est annoncée comme le théâtre principal du duel tant attendu. Toutefois, les deux affrontements précédant ce moment-clé ne seront pas dénués d'importance, en particulier pour Evenepoel. Il s'agira pour lui d'un terrain d'observation, avec la possibilité de tirer quelques premiers enseignements sur son rival slovène. « S'il est joueur, l'observer dans son attitude, imagine le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler. Et pourquoi pas le tester, même si ce n'est pas facile puisqu'il se connaît. S'assurer pour de bon, mais pour voir le temps de réaction de Pogacar. Vu de l'extérieur, je pense que ce dernier est en fin de cycle, car un Pogacar normal à La Flèche, ça n'existe jamais non... » La prudence reste de mise pour Evenepoel : dimanche dernier, malgré un temps passé seul en tête au sprint, il avait finalement été rejoint puis battu.

12:12 - Les plans de Evenepoel (172 km)

Remco Evenepoel qui a fini 3ème de l'Amstel Gold Race dimanche dernier, est la principale menace de Pogacar aujourd'hui. Vendredi en conférence de presse, le coureur belge a donné quelques indices sur son plan tactique "On ne doit rien modifier par rapport à Amstrel, ce sont des petites choses qui peuvent changer le résultat, le sprint que je lance un peu tôt par exemple. Je dois rester le plus longtemps possible avec lui (Pogacar) et, quand il y va, y aller, et si je me sens super bien, faire les choses moi-même. Il faut toujours croire en ses jambes"