Liège-Bastogne-Liège 2025 : la Doyenne pour juger les rois, Pogacar vs Evenpoel

Pogacar et Evenpoel sont les grands favoris de Liège-Bastogne-Liège dernier classique du printemps qui aura lieu ce dimanche. Un duel au sommet est attendu.

La campagne des classiques printanières touche à sa fin, et quel meilleur théâtre pour la clôturer que Liège-Bastogne-Liège ? La plus ancienne des courses d'un jour s'apprête à livrer un grand spectacle ce dimanche 27 avril. Véritable monument du cyclisme, la Doyenne, avec son aller-retour infernal entre Liège et Bastogne, mettra en scène l'ultime face-à-face entre deux géants du peloton : Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Ensemble, ils ont remporté les quatre dernières éditions, et tout porte à croire que le duel tant attendu trouvera son apothéose sur les routes escarpées des Ardennes.

La redoute lieu de vérité

Le parcours, fidèle à sa tradition, ne laissera aucun répit aux coureurs. Avec 252 kilomètres à avaler et près de 4 400 mètres de dénivelé positif, Liège-Bastogne-Liège s'annonce une nouvelle fois comme une véritable étape de montagne. Dès le retour de Bastogne, le rythme s'accélérera avec l'enchaînement redouté des côtes de Wanne, Stockeu et Haute Levée. Puis viendront les ascensions mythiques de la Redoute, des Forges et de la Roche-aux-Faucons, véritables juges de paix où tout peut basculer dans un final à couper le souffle.

Tadej Pogacar arrive en Belgique auréolé de ses succès éclatants au UAE Tour, aux Strade Bianche, au Tour des Flandres et, tout récemment, à la Flèche Wallonne. Battu au sprint à l'Amstel Gold Race, le Slovène a rappelé mercredi qu'il était le patron absolu en écrasant la concurrence sur le Mur de Huy. Avec la Redoute en ligne de mire, là même où il avait dynamité la course en 2024, Pogacar semble prêt à renouveler l'exploit, fidèle à son panache offensif qui ravit les amateurs de cyclisme.

Evenpoel confiant

Remco Evenepoel, de son côté, entend bien défendre son territoire. Vainqueur autoritaire à Liège en 2022 et 2023, le prodige belge a prouvé sur l'Amstel qu'il pouvait tutoyer Pogacar, même s'il a semblé plus en retrait sur les forts pourcentages de la Flèche. Néanmoins, son aisance sur les longues accélérations, son audace et sa connaissance parfaite du terrain font de lui un rival redoutable. Le retour du Col de Haussire dans le parcours, ainsi que la dynamique très particulière de la Redoute et de Cornémont, pourraient jouer en sa faveur. Vendredi en conférence de presse le champion olympique a donné quelques indices sur ses intentions " On ne doit rien modifier par rapport à Amstrel, ce sont des petites choses qui peuvent changer le résultat, le sprint que je lance un peu tôt par exemple. Je dois rester le plus longtemps possible avec lui (Pogacar) et, quand il y va, y aller, et si je me sens super bien, faire les choses moi-même. Il faut toujours croire en ses jambes."

Outre ces deux stars, de nombreux outsiders seront au départ : Mattias Skjelmose et Thibau Nys (Lidl-Trek), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling), Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Maxim Van Gils (Red Bull-BORA-hansgrohe) ou encore Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny). Côté français, les espoirs de podium sont nombreux avec Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Romain Bardet (Team Picnic PostNL), Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) et Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), tous bien décidés à briller ce dimanche à Liège.

La Doyenne réserve parfois des surprises, mais il faudra être exceptionnel pour détrôner les deux géants annoncés. Réponse en fin d'après-midi, sur les routes mythiques de Wallonie, pour le dernier grand frisson du printemps cycliste.

A quelle heure débutera la course ?

Le départ de cette édition 2025 de Liège-Bastogne-Liège sera donné à 10h10

Sur quelle chaîne TV est diffusée la course ?

La course sera à suivre sur France 3 à partir de 13h35 ce dimanche, mais aussi sur Eurosport 2 à partir de 12h30.

Quelle diffusion streaming pour la course ?

Vous pouvez suivre la course en streaming uniquement sur la plateforme France TV ainsi que sur la plateforme MAX (pour les abonnés)

Tadej Pogacar est le favori incontesté de cette course chez les bookmakers, loin devant Evenpoel

Betclic: Pogacar 1,40 / Evenpoel 5,00 / Skjelmose 15,00

