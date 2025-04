Flèche Brabançonne 2025 : le grand retour à la compétition de Remco Evenepoel

Ce vendredi, la 65e édition de la Flèche Brabançonne se tient en Belgique entre les villes de Beersel et Overijse avec le grand retour à la compétition de Remco Evenepoel.

65e édition de la Flèche Brabançonne ce vendredi et deux Belges semblent se détacher du lot pour succéder au Français Benoit Cosnefroy qui s'était imposé l'année dernière. Mais Remco Evenepoel et Wout Van Aert n'avaient pas pris part à cette course qui traverse les provinces du Brabant flamand ainsi que celles du Brabant wallon. C'est par ailleurs le grand retour à la compétition d'Evenepoel qui avait été blessé lors d'un entrainement en décembre dernier. "Je compte les jours avant de pouvoir à nouveau courir avec les gars pour la première fois depuis plus de six mois", avait déclaré le double champion olympique en titre. D'autres rouleurs pourraient inquiéter Van Aert et Evenepoel ce vendredi. En effet, Biniam Girmay, Neilsson Powless, Jhonatan Narvaez ou encore Tom Pidcock pourrait jouer les trouble-fêtes.

Cette année, la Flèche Brabançonne sera moins longue que les années précédentes. Les coureurs vont parcourir 162,6 kilomètres soit une trentaine de moins que par rapport à l'édition précédente. Le peloton s'élancera depuis la ville flamande de Beersel avant de débuter les ascensions de l'Alsemberg (1 600 mètres à 3 %) et Bruine Put (1 200 mètres à 4,7 %). Les coureurs se dirigeront vers Overijse après être revenu sur Beersel avec un premier passage sur la ligne d'arrivée qui en appellera quatre autres. Au total, le peloton affrontera 21 difficultés.

A quelle heure débute la Flèche Brabançonne 2025 ?

Le départ de la Flèche Brabançonne 2025 sera donné à 13h30 dans la ville flamande de Beersel. L'arrivée est prévue à 17h09 à Overijse.

Sur quelle chaîne TV est diffusée la Flèche Brabançonne 2025 ?

Deux chaines se partagent les droits de cette 65e édition de la Flèche Brabançonne 2025. Eurosport 1 et La Chaîne L'Equipe diffuseront cette course. La prise d'antenne est prévue pour 15h30.

Quelle diffusion streaming pour la Flèche Brabançonne 2025 ?

Trois diffusions streaming seront ainsi disponibles pour suivre cette Flèche Brabançonne 2025. Le player d'Eurosport, le site L'Equipe et MyCanal permettront de suivre la course en streaming.