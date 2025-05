DIRECT. Giro 2025 : Carapaz s'impose sur cette 11e étape, le classement

16:58 - Carapaz s'impose dans cette 11e étape, Del Toro reste en rose !

Dans une journée avec trois cols répertoriés, dont le terrible San Pellegrino in Alpe (14,2 km à 8,7 %), les coureurs du Giro 2025 ont livré une véritable bataille. Au terme d’une course intense, Richard Carapaz a grillé la politesse à tout le monde grâce à une attaque à neuf kilomètres de l’arrivée dans la Pietra di Bismantova. L'Équatorien a gagné pour la quatrième fois sur le Tour d'Italie. Au préalable, à la suite d’une longue bataille, Quintana, Bilbao, Poels, Plapp et Fortunato ont réalisé une longue échappée. Le dernier nommé a conforté son maillot de meilleur grimpeur en empochant de précieux points. Il compte désormais 104 points d’avance sur son premier poursuivant Juan Ayuso. Isaac Del Toro, maillot rose, a réglé le sprint et a passé une bonne journée.