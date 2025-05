DIRECT. Giro 2025 : Groves s'impose au sprint et ouvre son compteur sur ce Giro, le classement

Mads Pedersen a probablement passé aujourd'hui sa dernière journée en rose car la 7e étape est une étape de montagne. Dès le départ à Castel di Sangro, il y aura un col et l'arrivée se fera au sommet à Tagliacozzo. Les favoris tels que Ayuso ou Roglic devraient donc animer la course !

17:35 - Le résumé de l'étape

La plus longue étape du Giro a fait des dégâts en raison de la météo. La pluie a fait irruption sur le Giro et à 70km de l'arrivée, une énorme chute a eu lieu entraînant ainsi une quarantaine de coureurs à terre. Cet incident a causé 3 abandons dont celui de Jai Hindley ex-vainqueur du Tour d'Italie en 2022. La course a même été neutralisée. L'échappée d'abord constitué de 3 coureurs s'est rapidement retrouvée à 2 après que Lorenzo Fortunato ait réussi à prendre des points pour le maillot bleu. Le duo de tête constitué donc de Taco Van Der Hoorn et du Français Enzo Paleni a failli aller au bout. Le peloton décimée a cependant repris les deux coureurs à 2km de l'arrivée. Le sprint a pu être disputé sans Mads Pedersen qui s'était relevé à 20km de l'arrivée. Les autres sprinteurs eux étaient bien présents et le vainqueur du jour, c'est Kaden Groves qui a pu profité du super travail de son équipe Alpecin-Deceuninck. Pedersen reste en rose à l'issue de cette 6e étape !