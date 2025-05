DIRECT. Giro 2025 : insubmersible Pedersen qui s'impose sur un fil dans la 5e étape ! Le classement

17:40 - Le résumé de la course

Mads Pedersen s'adjuge une troisième étape dans ce Giro 2025 ! Deux Italiens lancent les hostilités dès le kilomètre zéro. Bais et Epis lâchent le peloton qui n'insiste pas. Milesi rejoint ensuite ces deux compatriotes pour former une échappée à trois hommes. Il s'ensuit une longue partie de calme dans cette étape plate pour la majorité. Il faut attendre les 50 derniers kilomètres pour voir la course se décanter un peu plus. La tension grimpe au sein du peloton avant de basculer dans une fin d'étape accidentée. Dans la seule difficulté répertoriée de la journée, bon nombre de sprinteurs craquent. Pedersen, quant à lui, s'accroche mais semble perdre l'étape à deux gros kilomètres de la fin. Le maillot rose de ce Giro 2025 glisse dans le peloton. Il finira par résister et revenir aux avant-poste pour donner une nouvelle leçon au sprint même si Edoardo Zamabanini était tout proche de remporter la victoire. Au classement général, le coureur de l'équipe Lidl-Trek conforte sa place de leader. Ce jeudi, l'arrivée à Naples pourrait encore lui sourire.