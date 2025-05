DIRECT. Giro 2025 : la démonstration de Juan Ayuso qui s'impose pour la première arrivée en montagne, le classement

17:35 - Le résumé de la course

Juan Ayuso s'adjuge la 7e étape du Giro 2025. Pour cette première étape de montagne, beaucoup tentent de former une échappée pour tenter d'aller au bout. Et sept coureurs y parviennent après plusieurs tentatives dont le Français Nicolas Prodhomme. Et pour maitriser cette échappée, l'équipe de Primoz Roglic se met au diapason. Mais à l'avant, c'est le Britannique Paul Double qui fait la meilleure impression. Il remporte 36 points à la montagne en basculant au sommet en tête deux fois sur quatre dans cette 7e étape. Alors qu'on entre dans une phase de transition deux cadors français sont pris dans une chute. Bardet et Gaudu perdent énormément de temps et semblent même touchés physiquement. Les deux hommes parviennent finalement à revenir avant d'entamer l'ascension finale. C'est dans cette dernière que l'échappée finit par être reprise à cinq kilomètres de l'arrivée. Et c'est aussi le moment de l'explication finale entre les favoris de ce Giro. Primoz Roglic est très discret et Juan Ayuso en profite pour frapper et s'imposer avec autorité. Le maillot rose passe sur les épaules du Slovène qui n'a pas forcément rassuré.