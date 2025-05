DIRECT. Giro 2025 : la surprise van Uden qui s'impose au sprint massif devant Pedersen, le classement

17:31 - Le résumé de l'étape

Francisco Munoz s’est échappé en solitaire dès le début de la course et a roulé jusqu’à ce que le peloton le rattrape au en tête. Avant d’être repris à environ 50km de l'arrivée, Nicolas Zukowsky avait abandonné plus tôt après avoir chuté durant le parcours. L’étape a été assez plate tant dans l’animation de la course que durant le déroulement du parcours jusqu'au 25 derniers kilomètres. Dans le final et sur le circuit de Lecce, il y a eu de l'animation avec notamment des passages piégeux comme des rétrécissement ou des ronds points. Mads Pedersen s'est fait surprendre et il a dû revenir à 10km de l'arrivée sur l'avant de la course. Olav Kooij et Groves ne se sont pas bien placés. van Uden en a profité et a arraché sa première victoire dans un grand Tour.