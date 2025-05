DIRECT. Giro 2025 : Luke Plapp s'impose en patron après une 8e étape décousue, Roglic perd son maillot rose, le classement

17:30 - Le résumé de la course

Luke Plapp en patron ! Certains le savaient. L'échappée du jour pouvait aller au bout et beaucoup ont tenté le coup dès le début comme l'ancien maillot rose Mads Pedersen. Ce n'est pas le seul à s'essayer mais le peloton est intransigeant et ne laisse personne vraiment partir. À force d'insister, le peloton va finalement céder et laisser s'échapper un gros groupe de tête après 83km de course. Et parmi ces 17 hommes de tête figurent les Français Romain Bardet, Nicolas Prodhomme et Rémy Rochas. Ce dernier ne résistera pas au rythme de l'ascension du col de catégorie 1 placé à la mi-course. Dans cette deuxième moitié d'étape, le groupe à l'avant va se disloquer dans tous les sens. Bardet et Prodhomme sont lâchés dans l'avant-dernière ascension du jour. À l'avant, Plapp profite d'une bonne descente pour s'en aller seul vers la victoire. Le contre d'Arrieta ne sera pas suffisant. L'Espagnol a trop donné et est rattrapé par Kelderman et Ulissi. Le Néerlandais prend la deuxième place devant l'Italien qui en a profité pour prendre le maillot rose de leader au profit de Primoz Roglic dont l'accélération de fin ne lui a pas permis de conserver sa tunique de leader au classement général.