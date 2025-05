DIRECT. Giro 2025 : suivez la 13e étape

Mattia Bais (Polti VisitMalta) est passé en tête au sommet du passo Roverello et prend trois points pour le classement de la montagne, devant Chris Hamilton (Picnic PostNL), qui gagne deux points et Luca Mozzato (Arkéa - B&B Hotels), qui prend un point.

13:38 - Le profil de cette 13e étape

Lors de cette 13e étape, le peloton va rejoindre Vicence après 180 kilomètres sur la route. La première partie de l'étape est quasiment plate, mais à 60 km de l'arrivée, on entre dans les monts Berici pour affronter une série de montées et de descentes, et la montée de San Giovanni in Monte. Après un premier passage sur la ligne d'arrivée, un circuit d'environ 20 km comprend la montée d'Arcugnano avant l'arrivée au sanctuaire de Monte Berico pour terminer. Cela ne grimpera qu'1200 m de l'arrivée, avec un dernier km avec une pente moyenne de 7,1 %, une dernière partie autour de 10 % et des pics à 12 % à la toute fin de la montée.