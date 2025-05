DIRECT. Giro 2025 : attaque de Bernal, Del Toro et Carapaz dans la roue, suivez la 15e étape

Après une journée de samedi mouvementée et marquée par l'abandon de Ciccone, les protagonistes du Giro attaquent un long parcours de 219km entre Fiume Veneto et Asiago. Une étape qui combine du plat et des montées exigeantes avec un final vallonné.

Quinzième étape du Giro (Fiume Veneto - Asiago, 219km) qui débute sur un terrain plat jusqu'à Crespano del Grappa, avant deux grandes ascensions vers le plateau d'Asiago. Les coureurs graviront d’abord le Muro di Ca’ del Poggio, puis attaqueront le Monte Grappa (25 km à 5,8 %) depuis Romano d’Ezzelino via la Strada Cadorna. Une descente technique les mènera ensuite à Arsiè, d’où commencera la montée roulante de Dori (16,3 km à 5,5 %), dernier col de la journée. Les 20 derniers kilomètres sont vallonnés et stratégiques. Après Gallio, la route descend légèrement jusqu’à 900 m de l’arrivée, avant une rampe douce menant à la ligne finale. Le dernier virage est situé à 300 m, suivi d’une ligne droite en légère montée sur une large route goudronnée.

En direct

15:14 - Bardet ne va pas jouer son va-tout (62km) Interrogé par Eurosport ce matin, Romain Bardet reste confiant mais il avoue de ne pas vouloir trop donner pour l'étape d'aujourd'hui "Le tour va être intéressant à partir d'aujourd'hui. Il faut avoir de bonnes jambes et un bon sens tactique. Ce parcours, ce n'est pas celui qui me convient le mieux, mais on ne peut le négliger avec des longs cols. Le Monte Grappa est très dur, l'an dernier j'ai vécu une sale journée"

15:09 - Le groupe de Bernal rattrape l'échappée (67km) Bernal, Carapaz et Del Toro ont repris l'échappée, mais il reste un homme dans le viseur, l'Italien de l'équipe Israël-Premier Tech, Marco Frigo

15:02 - Bernal veut passer un message à Carapaz (76km) Dans une descente, Egan Bernal tente de passer un message à Richard Carapaz comme on le voit dans la vidéo ci dessous

14:59 - Nicolas Prodhomme l'un des Français en tête (79km) Le Français du Dectahlon AG2R Mondiale est l'un des coureurs en tête de la course, mais l'écart se réduit de plus en plus. L'échappée sera sans doute reprise dans moins de 20km

14:55 - Roglic et Tiberi dans le groupe de Yates (83km) Alors que Del Toro, Bernal et Carapaz ne comptent plus que 48 secondes de retard sur la tête, Roglic reste un cran plus loin à plus d'une minute. Le Slovène est accompagné par Tiberi et Yates

14:54 - Point sur la situation (84km) Un groupe de 27 coureurs mène la course avec 1'03" d’avance sur un quatuor formé de Richard Carapaz, Isaac Del Toro, Egan Bernal, Thymen Arensman et Derek Gee. Le trio Yates/Tiberi/S. Yates suit à 1'21".

14:48 - Fortunato passe en tête du col principal (89km) C'est encore Lorenzo Fortunato qui a pris les 6 points de bonification au sommet du col Monte Grappa

14:43 - Attaque de Bernal (91km) C'était préssenti après l'accélération d'Ineos, Egan Bernal tente une première attaque, il est suivi rapidement par le maillot rose Isaac Del Toro et Richard Carapaz. Aysuo reste à l'écart

14:40 - 30 secondes avalés en moins de 2km (93km) Le coup d'accélération d'Ineos dans le peloton est très efficace alors qu'on s'approche du sommet de Monte Grappa. Plus que 2'34" de retard sur le groupe de tête

14:35 - Les Ineos accélèrent (95km) C'est les coureurs d'Ineos qui ont pris les devants dans le peloton et mettent un rythme soutenu. 3'10'' d'écart encore avec les échappés.

14:32 - Fortunato se place avant le sommet (96km) Leader du classement de la montagne, Lorenzo Fortunato a pris quelques mètres d'avance sur le groupe d'échappée avant le sommet du Monte Grappe à moins de 6km, il est accompagné par Steinhauser

14:29 - Problème mécanique pour Ayuso (96km) Juan Ayuso est à l'arrière du peloton, contraint de ralentir et attendre la voiture de son directeur sportif après un problème mécanique. Il change rapidement de vélo

14:24 - Une étape tactique pour Yates Simon Yates, surprenant deuxième au classement général, a laissé quelques impressions en amont de cette 15ème étape "L'équipe a fait un superbe travail qui m'a permis d'être à la deuxième place. On va essayer de la garder. Cette étape va être très interéssante et tactique. Après il reste encore une semaine, il reste des montagnes, il faudra être parmi les meilleurs"

14:18 - Point au classement général Petit rappel du classement général de ce Giro avant la 15ème étape : 1. Isaac Del Toro (UAE Emirates) 50h37''55 2. Simon Yates (Visma Lease a Bike) à 1'20" 3. Juan Ayuso (UAE Emirates) à 1'26" 4. Richard Carapaz (EF Education - Easy Post) à 2'07" 5. Primoz Roglic (Red Bull - Bora-Hansgrohe) à 2'23'' 6. Derek Gee (Israel Premier Tech) à 2'54'' 7. amiano Caruso ( Bahrain Victorious) à 2'55"