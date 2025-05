DIRECT. Giro 2025 : suivez la 16ème étape

Après une journée de repos, le peloton attaque la troisième et dernière semaine du Giro 2025 par une grosse étape de montagne ce mardi entre Piazzola sul Brenta et San Valentino. Une étape à suivre en direct commenté sur notre site.

Pour cette 16e étape du Giro 2025, le peloton va parcourir 203 kilomètres entre Piazzola sul Brenta et San Valentino. Une journée où les coureurs ne feront que monter et descendre sans aucun répit. Au programme, quatre cols (dont trois de première catégorie) et une arrivée en altitude à 1315 mètres à Mori, après une dernière montée de 17 kilomètres.

En direct

14:05 - C'est Martinelli qui a chuté On a enfin l'identité du coureur qui est tombé il y a quelques minutes. Il s'agit bien d'un coureur de la Bardiani. C'est Alessio Martinelli qui a lourdement chuté, mais il n'y a encore aucune nouvelle sur son état de santé.

14:02 - Le peloton lâche encore du temps Le peloton accuse désormais un retard de 7'45" sur les 23 échappés. Il n'y a aucun coureur bien classé au général dans ce groupe à l'avant et les favoris n'ont pas forcément intérêt à revenir sur cette échappée, qui pourrait donc bien aller au bout aujourd'hui.

13:57 - Une chute parmi l'échappée Un coureur présent dans l'échappée vient de tomber dans un virage et a glissé en dehors de la route, sans qu'on sache s'il s'est fait mal ou non. C'était un coureur de la Bardiani, mais impossible de savoir s'il s'agit d'Alessio Martinelli ou Luca Covili. Ils ne sont désormais plus que 23 dans l'échappée, puisque ce dernier ne risque pas de revenir.

13:53 - 110 km à parcourir encore Il reste encore 110 km à parcourir dans cette 16e étape du Giro 2025, avec surtout trois cols de première catégorie à venir. Le premier sera le col de Candriai (10 km à 7,6% avec des passages à 13%), que les échappés devraient aborder quelques kilomètres maintenant.

13:49 - L'échappée augmente son avance Le peloton prend ses précautions pour descendre et cela profite aux 24 échappés pour le moment. L'écart est passé au-dessus des 7 minutes, et c'est assez rare dans ce Giro...

13:45 - Roglic ne pense plus au général Primoz Roglic, actuel 10e du classement général à 3'53" d'Isaac Del Toro, ne semble plus croire à une victoire finale dans ce Giro 2025, comme il l'a avoué au micro d'Eurosport avant le départ de cette 16e étape.

13:40 - Le peloton entame la descente Quelques kilomètres après la tête de la course, c'est au tour du peloton d'entamer la descente du Carbonere. Avec une grande prudence, sur cette route mouillée.

13:37 - Ils sont 24 à l'avant de la course Avec cette jonction, ils sont désormais 24 en tête de la course, avec environ 6'30" d'avance sur le peloton. Ils sont tous prudents dans cette première descente sous la pluie.

13:34 - Fortunato est passé en tête au sommet C'était son objectif et c'est réussi : Lorenzo Fortunato passe en tête au sommet de cette première difficulté de la journée, classée en catégorie deux. L'Italien d'Astana conforte sa large avance en tête du classement du meilleur grimpeur avec 18 points supplémentaires dans la besace.

13:32 - Les échappés rattrapés par les poursuivants Sous l'impulsion des XDS Astana, qui veulent permettre à Lorenzo Fortunato, le porteur du maillot de meilleur grimpeur, de prendre des points au sommet, le groupe de poursuivants a rattrapé les six échappés juste avant le dernier kilomètre dans l'ascension de Carbonare (12,9 km à 4,9%).

13:31 - Tarling a abandonné, Magnier aussi Présent dans l'échappée en tout début d'étape, Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) a abandonné assez rapidement aujourd'hui après une chute violente. Le vainqueur de la deuxième étape est resté de longues minutes au sol avant de jeter l'éponge. À noter que les sprinteurs Milan Fretin (Cofidis) et le Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step) n'ont pas pris le départ ce matin.

13:28 - Le point sur les écarts Cela fait déjà presque deux heures que le départ réel de cette 16e étape a été donné. À l'heure actuelle, ils sont six à l'avant de la course : Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Jon Barrenetxea (Movistar), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Josef Černy (Soudal Quick-Step) et Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Derrière eux, un gros groupe de poursuivants, environ une quinzaine, pointent à environ 30 secondes et fait le forcing pour revenir. Le peloton, qui a laissé filer cette contre-attaque dans laquelle est présente David Gaudu, au moment d'attaquer la première difficulté du jour, est pointé à 6'30" de la tête de la course pour le moment.

13:25 - Le profil de cette 16e étape Après la deuxième journée de repos de ce Giro, place maintenant à une grosse journée pour cette 16e étape entre Piazzola sul Brenta et San Valentino (203 kilomètres). Après les 50 premiers kilomètres, les coureurs ne feront que monter et descendre sans aucun répit. Après un départ en plaine, une fois passé Arsiero, on entre dans la vallée de l’Astico où commence la première des montées de la journée : Carbonare. Ensuite, ce sera une descente rapide vers Trente pour gravir jusqu’à Candriai la première moitié du Monte Bondone. Après, une brève descente puis une nouvelle montée jusqu’à Vigo Cavedine. Il y aura ensuite le col de Santa Barbara depuis le versant d’Arco-Bolognano, avec ses 13 km à près de 9 % (avec des pointes à 14 %), puis une descente jusqu’à Mori, où commence la dernière montée de 17 km.