DIRECT. Giro 2025 : la course bascule dans le final accidenté, la tension grimpe ! Suivez la 5e étape

Suite du Giro 2025 ce mercredi avec la 5e étape longue de 151km entre Ceglie Messapica et Matera. Mads Pedersen défend toujours son maillot rose de leader. Suivez la course en direct.

C'est une étape presque bâtie pour Mads Pedersen. Le maillot rose de ce Giro 2025 est l'un des favoris du jour sur cette étape de 151km entre Ceglie Messapica et Matera dans le sud de l'Italie. Cette étape est plate pour la majorité de la journée. La dernière partie de la course sera plus accidentée et quelques difficultés se présenteront aux coureurs avec un col de catégorie 4 où les pourcentages atteindront les 10%. Enfin la ligne droite finale sera elle aussi un peu surélevée sur 500m.