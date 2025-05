DIRECT. Giro 2025 : Pedersen vise une 4e victoire d'étape

Le Français Enzo Paleni est dans le duo de tête dans cette longue et 6e étape qui se terminera à Naples où l'on attend un nouveau sprint massif.

Aujourd'hui, c'est l'étape la plus longue de ce Giro avec 227km de course. Partis de Potenza, les coureurs vont jusqu'à Naples où la route sera urbanisée sur les derniers kilomètres et donc adaptée pour un sprint. Attention toutefois à la montée du Valico di Monte Carruozzo, difficulté du jour.

En direct

14:55 - Les coureurs à Volturara Irpina L'échappée et le peloton est à Volturara Irpina. Il reste 108km.

14:50 - Alpecin-Deceuninck gère le peloton C'est l'équipe Alpecin-Deceuninck qui donne le tempo dans ce peloton. L'objectif est d'amener à la victoire aujourd'hui, le sprinteur australien Kaden Groves.

14:43 - La pluie à Naples ! Un nouvel élément extérieur vient de s'inviter dans la course. Alors que l'arrivée à Naples se rapproche, la pluie se serait invitée dans la grande ville italienne. Cela peut changer la physionomie à l'arrivée.

14:41 - La Visma prend le relais Alpecin-Deceuninck menait le peloton depuis quelques kilomètres, mais l'homme en tête de queue a relevé le pied et laissé la Visma prendre le contrôle.

14:38 - L'échappée a moins de 2' L'écart s'est réduit entre le peloton et l'échappée. Il n'y a plus que 1'50".

14:29 - L'écart est stable Il reste 120km et l'écart entre le peloton et l'échappée n'évolue pas. Le duo en tête a toujours plus de 2'30" d'avance.

14:22 - Revivez les 18 points de Fortunato Lorenzo Fortunato a réalisé son objectif aujourd'hui en conservant son maillot bleu. Il a acquis 18 points lorsqu'il était dans l'échappée.

14:14 - Les résultats du sprint intermédiaire Le sprint intermédiaire de Lioni a été remporté par le Français Enzo Paleni. Le maillot rose Mads Perderse, 5e, n'a obtenu qu'un point. 1- Paleni, 12 pts

2- Van der Hoorn, 8 pts

3- Plowright, 5 pts

4- Kooij, 3 pts

5- Pedersen, 1 pt

14:06 - On s'est disputé le sprint On pensait que le sprint intermédiaire ne se jouerait pas entre les favoris et pourtant, Mads Pedersen ou Kooij se sont disputés quelques points. Mais c'est Plowright, un équipier de Groves qui s'est interposé dans ce duel et qui est arrivé avant eux.

14:02 - Sprint intermédiaire passé par le duo de tête L'échappée ne s'est pas disputée le sprint intermédiaire. Le Français Enzo Paleni de Groupama - FDJ a passé ce sprint en 1er.

13:55 - Sprint intermédiaire dans 4 km L'échappée va effectuer le sprint intermédiaire de Lioni dans 4km.

13:49 - Fortunato repris Fortunato a été repris par le peloton.

13:45 - 150 km Il reste 150km à parcourir pour les coureurs du Giro !

13:42 - Météo à surveiller La pluie a fait son apparition. Il faudra surveiller l'évolution du temps qui s'est gâté. Cela peut changer la donne et les tactiques des équipes.