DIRECT. Giro 2025 : une première échappée se détache enfin ! Bardet, Rochas et Prodhomme dans le coup, suivez la 8e étape

Après un changement de maillot rose ce vendredi, les coureurs du Giro 2025 se lancent dans la huitième étape du Tour d'Italie entre Giulianova et Castelraimondo. Primoz Roglic tentera de conserver sa place de leader au général.

Deuxième étape du Giro 2025 dans les Apennins. 197km sont au programme ce samedi avec, au programme, une grosse difficulté en milieu de course. Ce col de catégorie 1, le Valico di Santa Maria Maddalena (13,1 km à 7,4 % de moyenne et un passage à 14%) attendra les coureurs. Les baroudeurs devraient être mis en avant avec une possible échappée gagnante tant les routes sont sinueuses avec des montées et des descentes de partout.