DIRECT. Giro 2025 : le peloton reste à distance à l'entame des premiers cols, suivez le 9ème étape

Après la surprenante prise de pouvoir de Diego Ulissi hier, les coureurs s'élanceront ce dimanche 18 mai pour la 9ᵉ étape du Giro, entre Gubbio et Sienne. Un tracé vallonné de 181 km qui pourrait, une fois de plus, sourire aux attaquants.

Dans ce décor piégeux, les leaders devront redoubler de vigilance : chutes, crevaisons et incidents mécaniques pourraient bouleverser la hiérarchie. L’arrivée, tracée sur la mythique Piazza del Campo, est une copie conforme de celle des Strade Bianche. Mais avant de savourer ce final prestigieux, les coureurs devront franchir le terrible mur de la Via Santa Caterina, avec ses pentes atteignant les 16 %, véritable juge de paix de cette étape à haute intensité.

En direct

14:35 - Bardet s'attend à une bataille Même si l'étape d'aujourd'hui n'est pas une étape de montagne, Romain Bardet s'attend à une belle confrontation entre les favoris sur les chemins blancs comme il le déclare "Il va y avoir une belle bataille aujourd'hui car c'est une étape assez technique. Il peut avoir pas mal d'écarts entre les favoris"

14:28 - Chute de Milan Fretin Le coureur de Cofidis qui fait partie des six hommes de tête est tombé dans un virage qu'il a mal négocié. Le Belge se relève rapidement

14:26 - Rythme soutenu pour le peloton (123km) Le premier col de Catégorie 3 (La Cima) semble avoir fait plus de mal aux échappés qu'au peloton. Plus que 1'10" d'avance pour les six hommes de tête

14:20 - Beaucoup de vent à la Cima Si les coureurs sont encore épargnés par la pluie, il y a beaucoup de vent à la Cima. Pour l'instant cela reste supportable dans les montées mais ça peut influer sur les écarts dans des longues descentes

14:15 - Une vraie étape classique Quentin Pacher, le Français de Groupama FDJ a donné ses impressions sur cette neuvième étape "Cette étape c'est une vraie classique au milieu d'un Tour, une vraie étape atypique. Il faut être très concentré, il y aura beaucoup de bosses à la fin. J'ai le souvenir que Cadel Evans a gagné ici sous la pluie dans une étape assez dantesque en 2010"

14:08 - Superbe travail collectif des échappés Grâce à une coordination entre les six cyclistes et des relais bien exécutés, les six coureurs de tête ont repris de la vitesse et ont pu creuser l'écart avec le peloton qui s'établit à 2'34". Alors qu'on s'approche du col Cima de la 3ème catégorie

13:59 - La pluie annoncée à l'arrivée (138km) La pluie est prévue en fin d'après midi en Toscane et notamment à Sienne. Plusieurs averses sont prévues ce qui pourrait sans doute perturber les coureurs à l'arrivée.

13:55 - Le peloton se rapproche (142 km) Plus que 1'35" d'avance pour les six hommesde tête, c'est l'équipe Q.36.5 Pro Cycling Team de Tim Pidcock qui impose le rythme dans le peloton.

13:49 - Roglic attend la 3ème semaine Primoz Roglic qui a laissé son maillot rose hier à Ulissi a choisi de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'étape d'hier entre Giulianova et Castelraimondo , préférant conserver ses forces pour les étapes plus montagneuses de la troisième semaine. Il explique : « Honnêtement, l'étape a été difficile mais oui, il a fallu laisser partir le maillot (rose)» soulignant la qualité des coureurs devant lui. « Les gars devant étaient vraiment très forts et de notre côté, nous avons fait ce qu'on avait à faire. » Il n'a pas cherché à réagir à l'attaque de Ayuso vendredi également, qui a bousculé les favoris en fin de course, mais n'a pas cherché à creuser davantage l'écart. Roglic, calme et détendu, commente : « il reste encore des jours de course, non ? » Même après la rétrogradation de son équipe à la deuxième place dimanche sur les chemins blancs, il reste imperturbable : « Cela ne change pas grand-chose, on sera quand même bien placés. » L'objectif pour lui reste avant tout la victoire finale à Rome, le 1er juin, plutôt que de viser la première place immédiate.

13:42 - Les poursuivants rattrapent la tête (150km) Van der Hoorn et Lamperti ont rattrapé les quatre coureurs de tête. Les six hommes comptent maintenant 1'49" d'avance sur le peloton mené par les coureurs d'Astana XDS

13:38 - Le classement général avant la 9ème étape L'Italien de XDS Astana, Diego Ulissi a pris à la surprise générale le maillot rose au terme de la 8ème étape. Il devance son coéquipier Lorenzo Fortunato de 12 secondes et Primoz Roglic (Red-Bull Bora) de 17 secondes. Ils sont suivis par deux coureurs d'UAE Emirates Juan Ayuso (Esp) à 20" et Isaac Del Toro (Mex) à 26"

13:32 - Le parcours de l'étape Le Giro flirte avec les classiques ce dimanche, en proposant une 9ᵉ étape au parfum de Strade Bianche. Entre Gubbio et Sienne, le peloton devra affronter cinq secteurs de sterrati, totalisant 29,5 km de chemins blancs, bien connus des amateurs de la classique toscane. Cette journée pourrait se révéler piégeuse pour les favoris du général : crevaisons, chutes et incidents mécaniques guettent à chaque instant. Le final promet du spectacle, avec une arrivée jugée sur la mythique Piazza del Campo, après l’ascension du mur de la Via Santa Caterina, et ses passages à 16 %. Une étape courte mais intense, taillée pour les puncheurs et les coureurs audacieux.

13:26 - Une échappée de 4 hommes (166km) Alors que 15 kilomètres ont déjà été parcourus, une échappée de 4 hommes a pris une avance de près de 3 minutes sur le peloton. Elle est composée de Hermans (Alpecin-Deceuninck), Groves (Alpecin-Deceuninck), Fretin (Cofidis), De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale). Deux autres hommes sont à la poursuite avec 50'' de retard, il s'agit de Taco Van der Hoorn et Luke Lamperti.