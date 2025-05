Giro 2025 : dans une fin de course très tendue, Pedersen s'adjuge la 1ère étape et le maillot rose, le classement

Mads Pedersen sera donc en rose ce samedi pour la deuxième étape du Giro 2025 et mène le classement général devant Wout van Aert et Orluis Aular. Francesco Busatto et Tom Pidcock complète le top 5 de ce Tour d'Italie qui ne fait que commencer.

17:25 - Pedersen livre ses premières impressions

"C'est l'une des étapes les plus importantes et c'est incroyable de pouvoir gagner après le travail incroyable de l'équipe. Ce qu'on a mis en place a fait la différence. J'ai toujours peur de Wout van Aert. Je savais qu'il était derrière moi et au sprint on ne sait jamais si on va gagner quand il est là", a déclaré Mads Pedersen après sa victoire sur la 1ère étape du Giro 2025.